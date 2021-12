Cote d'Ivoire: Marraine du festival de bijoux et foulards - Irène Richmond Ahoua - "par la façon d'attacher le foulard, l'on reconnaît les cultures"

Au cours de la deuxième édition du festival de bijoux et foulards qui s'est tenue, le jeudi 09 décembre 2021, à la bibliothèque nationale d'Abidjan-Plateau, Irène Marie Richmond Ahoua, sénatrice de Côte d'Ivoire, marraine dudit festival, a indiqué que les accessoires de mode ivoirienne font l'objet d'admiration à l'étranger.

Marraine de ce festival, Irène Marie Richmond Ahoua, sénatrice de Côte d'Ivoire, s'est réjouie de cette initiative qui valorise la mode africaine, en général, et celle de la Côte d'Ivoire en particulier. Pour ce faire , elle a incité les femmes à arborer ces accessoires qui identifient les cultures des peuples. " Par la façon d'attacher le foulard, l'on reconnaît les différentes cultures. Lorsque nous allons à l'étranger et que nous habillons en ivoirienne nos vêtements, nos accessoires de mode font objet d'admiration. Il faut renforcer notre identité culturelle en valorisant nos accessoires ", a-t-elle expliqué.

Au cours de cette cérémonie, la promotrice, Massal Touré a fait savoir que ces deux accessoires que sont le foulard et le bijou parlent de la culture africaine et définissent les religions, les régions et les classes sociales du peuple noir. Pour elle, les bijoux et les foulards s'inscrivent également dans les us et coutumes et valeurs africains, et peuvent exprimer un sentiment, un état, une émotion. " Nous voulons arriver à un moment où la femme africaine doit porter le foulard, sans aucune complexité. Nous pensons que le message est en train de passer parce que nous voyons des reines, des sénatrices, ministres qui portent fièrement le foulard ", a-t-elle affirmé.

Cette deuxième édition du festival de bijoux et foulards a vu la participation de plusieurs pays africains notamment la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Cameroun, le Bénin dont le Cap-Vert était le pays hôte.