Cote d'Ivoire: Litige foncier le village de Nieky-Bonjour et les villages d'Agban, Abiaté et M'Braté Amidou Doumbia fait des révélations après des contacts au ministère de la construction

Les habitants de Nonkouagon et Nieky-Bonjour ont organisé, le mercredi 08 décembre 2021, au ministère de la constitution et de l'urbanisation à Abidjan-Plateau, un sit-in afin de faire entendre leur voix dans un litige foncier les opposant aux villages d'Agban, Abiaté et M'Braté situés dans la sous-préfecture de Songon.

Sujet à litige depuis plusieurs années, le lotissement de Nonkouagon et Nieky-Bonjour, d'une superficie de plus de 1132 hectares et situé dans la sous-préfecture de Songon, a longtemps été l'objet de tensions entre les parties prenantes au conflit foncier. Les pourparlers et différentes médiations menés par les différents chefs des villages pour trouver un compromis entre les parties n'ont pas pu aboutir. Pour éviter le pire, les populations de Nonkouagon et de Nieky-Bonjour, se réclamant comme les vrais propriétaires terriens, ont exhorté le ministre de la construction, des logements sociaux et de l'urbanisation à jeter un regard sur ce conflit qui selon eux pourrait tourner au vinaigre.

La délégation conduite par Amidou Doumbia, opérateur économique et fils de Nieky-Bonjour a été reçue par Kouamé Alexandre, conseiller spécial du ministre de la construction et de l'urbanisation, Bruno Nabagné Koné. Au terme des échanges, Amidou Doumbia s'est réjoui des promesses faites par le conseiller. " Nous avons été reçus au cabinet du ministre de la construction, par le conseiller spécial du ministre, Kouamé Alexandre et d'autres directeurs. Nous avons posé notre problème en disant que le patrimoine de Nonkouagon n'a pas été délimité dans la forme exacte. Le conseiller spécial connaissant bien le problème nous a promis qu'ils vont envoyer une équipe diligente pour venir faire les limites de ce que Nonkouagon demande ", a-t-il affirmé.