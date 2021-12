Congo-Kinshasa: Poursuite de la campagne de vulgarisation de la PNAT - Guy Loando à la conquête du Grand Equateur

Le Ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du Territoire, Me Guy Loando Mboyo poursuit sa campagne de vulgarisation de la Politique Nationale de l'Aménagement du Territoire (PNAT) à travers les provinces de la RDC.

Actuellement, le patron de l'Aménagement du Territoire quadrille l'ex-grande province de l'Equateur où il séjourne depuis jeudi dernier. C'est la ville de Mbandaka qui est le point de départ de cette campagne, plus précisément à l'amphithéâtre de l'ISP où il a lancé la campagne de vulgarisation et de mise en œuvre de la PNAT, en présence des autorités politico-administratives, coutumières, et des experts de son Ministère.

L'aménagement du territoire étant l'un des secteurs clés de développement de la RDC, Me Guy Loando Mboyo a invité toutes les forces vives de la province de l'Equateur à soutenir la vision du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'Aménagement du Territoire l'un des piliers de sa vision. Cela, avant de souligner que la mise en œuvre de la PNAT contribuera à la modernisation de la ville de Mbandaka et de bien d'autres agglomérations de la province de l'Equateur.

Il a, par ailleurs, exhorté tous les acteurs provinciaux de l'Equateur à s'approprier les résultats de la Réforme de l'Aménagement du territoire. "L'Atelier qui s'ouvre ce jour, a comme objectif principal, de permettre à l'espace du grand Equateur de s'approprier les résultats et les recommandations de la Réforme, et surtout de mettre en œuvre la Politique Nationale de l'Aménagement du Territoire", a-t-il dit.

Guy Loando Mboyo a mentionné qu'un accent particulier sera mis sur la modernisation de la Ville de Mbandaka et d'autres agglomérations de la Province. Ceci aura comme finalité l'Aménagement planifié, le développement durable, harmonieux et équilibré de nos entités urbaines et décentralisées sur l'ensemble du territoire de la République Démocratique du Congo.

Avant l'étape de Mbandaka, il s'était livré au même exercice à Boende. L'occasion faisant le larron, il a posé, au nom du Gouvernement, un geste de générosité à l'endroit des rescapés du naufrage de la rivière de la Tshuapa.

Partout où il est passé de Boende à Mbandaka, Guy Loando Mboyo a reçu un accueil délirant en digne fils de la grande province de l'Equateur.