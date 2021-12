Congo-Kinshasa: Révolution ou statuquo ?

Peu importe ce que les gens peuvent dire, une année après la Révolution menée par l'Union sacrée de la Nation ou ce que d'aucuns qualifient du coup d'Etat institutionnel, quel bilan peut-on retenir à ce jour de la nouvelle majorité qui a engendré finalement le Gouvernement Sama Lukonde ? Avec promesse d'améliorer sensiblement les conditions de vie des congolais, la réalité est toute autre.

Le petit peuple a toujours du mal à joindre les deux bouts du mois. La pauvreté monte d'un cran. Les promesses de la part des gouvernants demeurent chimériques. La désillusion est généralisée, la justice à géométrie variable, la montée de l'impunité, l'état de droit sacrifié sur l'autel de l'enrichissement illicite. Le populisme et la démagogie, eh bien, l'on aura par ce fait, touché le fond. Révolution ou statuquo ? "L'avant Kabila semble être égal à après Kabila". Que faire ? Que faire pour renverser le paradigme ? Mystère.

Aujourd'hui, le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, sera face aux Députés et Sénateurs réunis en Congrès. Que va-t-il dire de nouveau ? La question vaut son pesant d'or. Cependant, à quelques mètres du palais du peuple, la coalition Lamuka du tandem Muzito-Fayulu promet de manifester en sit-in devant le bâtiment de la CENI pour revendiquer la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Lamuka ne compte pas prêter l'oreille au discours de Félix Tshisekedi. Autrefois, il avait laissé entendre que l'année 2020 sera celle de l'action. Sans plus tarder, elle s'était vite transformée en un champ de bataille au sein d'une coalition gouvernementale contre nature qui aura, sérieusement, fait perdre à la République le temps et les moyens pour se relancer.

L'instauration d'un nouveau système de gouvernance, l'implication effective de toutes les institutions et l'engagement du peuple dans la dynamique transformatrice du pays, ces trois orientations ont connu une fin peu heureuse.

Quoi qu'il en soit, cette adresse est attendue dans un contexte où le pays est confronté à l'insécurité grandissante dans sa partie orientale où deux provinces ont été placées sous état de siège depuis six mois. Cette mesure n'ayant pas apporté de résultats positifs, les troupes ougandais sont intervenues et mènent des opérations depuis le 30 novembre dernier contre les combattants ADF dans le territoire de Beni. Passant au peigne fin toutes ces réalités, malheureuses soient- elles, il va falloir bien plus que des mots pour Félix Tshisekedi. La Révolution de l'Union sacrée de la Nation ne devrait nullement se transformer à des simples promesses ou statuquo. Après son discours sur l'état de la nation, le changement devrait dorénavant être effectif, au risque de sombre au désespoir.