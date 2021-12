Sénégal: Un budget de près de 300 milliards pour le ministère des Finances

Dakar — Les députés ont adopté, dimanche, le budget du ministère des Finances et du Budget, dont le montant s'élève à 294 milliards 972 millions 189 mille 316 francs CFA, pour l'exercice 2022.

Les autorisations d'engagement se chiffrent à 334 milliards 176 millions 575 mille 776 francs CFA, pour l'exercice à venir.

La discussion générale précédant l'adoption de ce budget a débuté un peu avant 20 H, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse.

Le rapport de la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale précise que l'enveloppe allouée est axée autour de neuf programmes.

Il s'agit, entre autres, des programmes dénommés "gestion des ressources douanières et protection de l'économie", "gestion comptable et financière de l'Etat et des autres organismes publics", "gestion de la fiscalité intérieure et du foncier" et "gestion du fonds national de retraite" et "gestion des prêts et avances".

Le budget adopté dans le cadre de la loi de finances initiales (LFI) 2022 est arrêté à 5198 milliards de francs CFA.