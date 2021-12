Burkina Faso: 11-Décembre 2021 - Le roi et le prince héritier Saoudiens félicitent le président du Faso

Le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, a adressé un message de félicitations au Président du Faso, M. Roch Marc Christian Kaboré, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le Roi Salman a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur à Son Excellence, et a souhaité aux gouvernement et peuple frère du Burkina Faso des vœux de progrès et de prospérité. Le prince, Mohamed bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud, prince héritier, vice-président du conseil des ministres et ministre de la défense, a également adressé un message de félicitations au Président du Faso, M. Roch Marc Christian Kaboré à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le prince Mohamed a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur à Son Excellence, et a souhaité aux gouvernement et peuple frère du Burkina Faso davantage de progrès et de prospérité.

Ministère saoudien des Affaires étrangères

Ambassade d'Arabie Saoudite au Burkina Faso