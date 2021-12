Madagascar: Padel-Championnat XXL - Le duo Ah-Waye-Fontaine remporte le sacre

Le championnat Padel XXL, organisé par l'Urban Futsal, a connu son dénouement hier à Andraharo. L'équipe de l'Albatard composée de Gary Ah-Waye et Marin Fontaine a été sacrée championne lors de cette cinquième édition. Elle a écrasé l'équipe de CasaCua formée par Eric Lavergne et Olivier Cua en trois sets lors du duel final.

Ce troisième tournoi de l'année a rassemblé 30 équipes qui se sont affrontées depuis le mois de septembre. Les meilleures ont été primées par les sponsors à savoir XXL et Toyota by Sicam. Le padel est un sport au croisement du tennis et du squash ayant débarqué à Madagascar en 2019.

Certes, cette discipline sportive est encore méconnue, mais elle est en plein essor. Le padel séduit de plus en plus de Malgaches et de résidents étrangers.

L'organisateur donne déjà rendez-vous pour le prochain championnat en début d'année. " Le niveau des pratiquants malgaches est encourageant. C'est la raison pour laquelle on veut promouvoir la discipline à travers ce championnat. Notre objectif est aussi de constituer une fédération ", a fait savoir Tony Mounibou, responsable du tournoi.