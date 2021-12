Madagascar: Mahitsy - Dépistage du diabète et de la cataracte

Les habitants de Mahitsy ont massivement répondu à l'appel du Lions Club Antananarivo Salanitra pour le dépistage du diabète, de l'Hypertension artérielle (HTA), de la cataracte ainsi qu'aux maladies liées à la vue.

Cette action de dépistage a été organisée avec le concours des Clubs Lions et Léos de la Zone 13 et en partenariat avec Lions Sight First Madagascar (LSFM) , REPDIA et Microlabs. Ce dépistage dessert deux des champs d'actions prioritaires du Lions Club International : le diabète et la vue. Outre les actions de dépistage proprement dit, plus de 250 personnes ont pu bénéficier de conseils et d'orientation, et le cas échéant, recevoir gratuitement des médicaments pour débuter leur traitement, contre le diabète et l'HTA.

Action pérenne. Pour inscrire dans la durée les actions sociales en faveur de la population de Mahitsy , le Lions Club Antananarivo Salanitra a d'ores et déjà emboîté le pas pour la création d'une future branche réunissant des membres recrutés localement et les démarches réalisées dans cette optique se concrétisent progressivement.