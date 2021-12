Madagascar: Organisation internationale de la Francophonie - Visite du centre de lecture et d'animation culturelle de Miarinarivo

La bibliothèque nationale poursuit ses activités de promotion de la lecture auprès du public, notamment en fournissant régulièrement des ouvrages aux vingtaines de centres de lecture et d'animation culturelle à travers le pays. Le CLAC de Miarinarivo a reçu la visite du représentant résident de l'OIF, Léonard Emile Ognimba, le mercredi 8 décembre dernier. Celui-ci était accompagné du directeur général de la bibliothèque nationale, Njaka Raonison lors de cette descente. Le DG de la bibliothèque nationale a expliqué que cette visite entre dans le cadre du programme " Ndao Hamaky Boky " initié par le ministère de la Communication et de la Culture. C'était l'occasion pour l'OIF de remettre quelques ouvrages et des tablettes à ce centre afin de promouvoir la lecture mais également de développer le projet de bibliothèque virtuelle au niveau de ces centres.

Il convient de rappeler que les CLAC sont des annexes de la bibliothèque nationale. On en compte actuellement 27 sur l'ensemble du territoire. Pour que le service soit à là hauteur des attentes et du besoin du public, les responsables au niveau de ces centres reçoivent régulièrement des formations de la part de la bibliothèque centrale. Et bien évidemment, de nouveaux livres y parviennent aussi afin d'enrichir chaque bibliothèque.

Anja RANDRIAMAHEFA

Légende : Le centre de lecture et d'animation culturelle de Miarinarivo.