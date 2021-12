Madagascar: Fondation H - De nouveaux ateliers Hay à Antananarivo et à Paris

L'atelier Hay lors de la précédente exposition par Ms V. (photo : Fondation H)

Quatre ateliers Hay sont programmés par la Fondation H Antananarivo et Paris pour ce mois de décembre. Les jeunes enfants souhaitant découvrir les univers artistiques des lauréats du dernier Prix Paritana sont invités à y participer.

Depuis le mois de juin de cette année, la Fondation H propose tous les mois le programme Hay au jeune public. Il s'agit d'organiser des visites et des ateliers gratuits et sur mesure pour les enfants de 2 à 15 ans. Chaque atelier est en lien avec les expositions présentées au sein des deux espaces à Antananarivo et à Paris. Pour ce mois de décembre, la Fondation H propose quatre ateliers Hay dans les deux villes. Dans le cadre de l'exposition, " Les peurs s'envolent " de l'artiste INDIE, les enfants de 7 à 12 ans pourront participer aux ateliers les 15 et 21 décembre 2021 de 14h à 16h. Au programme de ces deux journées, il y aura une partie découverte où les enfants bénéficieront d'une visite guidée accompagnée par des médiateurs culturels. La deuxième partie, quant à elle, sera consacrée à l'atelier créatif habituel. Pour être en adéquation avec l'exposition, l'atelier se concentrera sur un travail sur l'émotion de la peur et sa matérialisation avec une réalisation d'objet miniature. Puis, comme Noël approche, il y aura également un goûter offert à chaque participant.

À Paris où la lauréate du dernier Prix Paritana expose "Tomboka Hasambarana", deux ateliers Hay sont également au programme. Le premier s'est tenu avant-hier et le second aura lieu à la Fondation H Paris, le 18 décembre 2021 de 10h à 11h30. Les enfants de 4 ans et leur accompagnant y sont invités pour découvrir les émotions, les nommer, se les approprier pour enfin créer une œuvre. Comme tous les ateliers Hay, le programme se divisera en deux parties : une visite guidée et un atelier créatif.

Notons que la participation à ces ateliers est entièrement gratuite. Il suffit pour cela de s'inscrire en joignant la Fondation H par email ou par téléphone. Toutefois, il faut bien préciser la date de la session pour laquelle la personne s'inscrit.