Madagascar: Partis PSD et GASYMI - " Un Etat régional pour Madagascar "

Le Secrétaire national du PSD Eliana Bezaza et le président national de GASY Mifankatia Jean-Louis Zafivao

e Secrétaire national du PSD Eliana Bezaza et GASY Mifankatia représenté par son président national Jean Louis Zafivao estiment que " la source de la pauvreté qui touche le pays est l'abolition du budget provincial en 1973 destiné au développement des 6 provinces de Madagascar qui a amené à la centralisation du pouvoir administratif et budgétaire du pays ". Ils pensent, en outre, que même si la décentralisation administrative et budgétaire pour les collectivités territoriales décentralisées a été inscrite dans la Constitution de la IIIème République et reportée dans la Constitution de la IVème République, les présidents qui ont dirigé le pays depuis 1993 ne l'ont pas instauré malgré les réclamations de la population ainsi que les recommandations des bailleurs, depuis bientôt 30 ans en 2023. Et d'enchaîner que " pire encore, la promulgation de la loi organique 2021-011 par le président Andry Nirina Rajoelina qui amplifie la déconcentration ".

Selon ces chefs de parti, " pour nous ce n'est pas de la décentralisation, mais c'est le renforcement de la déconcentration. C'est une centralisation emergente ".

Diplomatie extérieure. Devant cette situation, les partis politiques PSD et GASYMI ont pris les décisions suivantes. Ils invitent les dirigeants à respecter la Constitution. Le gouvernement central doit exécuter les transferts de compétence administrative et budgétaire aux maires élus par le peuple et ses conseillers pour que ces derniers puissent réaliser des travaux d'investissement nécessaires pour leurs circonscriptions respectives. Ces partis proposent également une nouvelle Constitution, " un Etat régional pour Madagascar " où les gouverneurs élus, les maires élus et les présidents des Fokontany élus au suffrage universel direct seront les responsables pour le développement de Madagascar. Quant au président de la République, ses responsabilités se limitent à la diplomatie extérieure, la sécurité publique et la monnaie. Pour ce faire, il sera élu par les grands électeurs.

Le budget présidentiel sera voté par les sénateurs des 23 Régions de Madagascar.

Cette nouvelle Constitution " Etat régional " garantira la stabilité politique garant du développement rapide et équitable de notre pays. Toutes les aides extérieures seront dirigées directement vers les Régions concernées mais non plus au gouvernement central.