Togo: " Si des articles du code pénal sont brandis pour faire taire des voix critiques, alors, la dépénalisation du délit de presse a vécu "

C'est l'avis du COJITO (Consortium des journalistes d'investigation du Togo) dirigé par Abi Alfa Yzotou, à la suite de l'arrestation la semaine dernière de deux confrères journalistes critiques envers le pouvoir de Lomé, Ferdinand Ayité et Joel Egah.

Selon ce consortium, " Si des articles du code pénal sont brandis pour faire taire des voix critiques, les autorités togolaises doivent désormais clairement dire au monde entier que la dépénalisation du délit de presse a vécu, que dorénavant, c'est l'article 490 du code pénal qui s'appliquera à tout journaliste qui devrait tomber sous le coup du code de procédure civile en cas de faute professionnelle dans l'exercice de son métier ", écrit-il dans un communiqué, avant de poursuivre, informant qu'il " s'élève contre ces méthodes et demande que sans délai, les deux confrères soient élargis. Et que le contrôle judiciaire prononcé contre le troisième soit purement et simplement annulé ".

Avant ces conclusions, il est à noter que le COJITO n'a pas caché sa " stupéfaction et indignation " quant à, d'abord, " la convocation à la Brigade de Recherches et d'investigations (BRI) des confrères Ferdinand M. Ayité, Directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Alternative, Isidore Kouwonou, Rédacteur en chef du même organe, et Joël Egah, Directeur de publication de Fraternité, les 9 et 10 décembre 2021 ", puis par la suite qu' après " plusieurs heures d'interrogatoire, les deux directeurs de publication ont été présentés au Juge d'instruction qui les ont placés sous mandat de dépôt. Isidore Kouwonou est, lui, placé sous contrôle judiciaire. Outrage et propagation de propos mensongers seraient les chefs d'accusation retenus contre eux ".

De tout ce qui précède, il y voit " un camouflet contre la loi togolaise ayant dépénalisé le délit de presse " et que " dans un pays qui dit avoir dépénalisé le délit de presse, l'argument selon lequel les trois confrères seraient intervenus sur un média que la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication (HAAC) ne reconnaît pas, ressemble à un deni de la fonction de journaliste et s'apparente à une chasse aux sorcières. Parce qu'ils sont avant tout des journalistes de profession qui sont intervenus publiquement ".