Cote d'Ivoire: RC Lens - Seko Fofana espère jouer la Ligue des champions

Auteur d'une belle saison 2021-2022, le Racing Club de Lens connait tout de même quelques coups d'arrêts ces derniers temps. Malgré tout, Seko Fofana se montre très ambitieux.

Considéré par les observateurs comme le meilleur joueur actuel chez les Sang et Or, le milieu de terrain ivoirien veut jouer la Ligue des champions avec le RC Lens. Pour lui, l'équipe a les moyens de se qualifier pour cette compétition.

" J'espère jouer la Ligue des Champions, ça fait partie de mes objectifs ", a confié Fofana à Prime Vidéo. " Mais je ne veux pas me mettre de pression parce que je sais que je peux être amené à jouer cette compétition. Je sais que j'ai le niveau donc je ne me pose pas trop de questions. Mais le plus important, c'est le collectif. Jusqu'où ira-t-il ? Je ne sais pas. C'est difficile de se projeter parce qu'il y a d'autres bonnes équipes, le championnat est serré. Ce qui est sûr, c'est qu'on va jouer chaque match à fond, aucune équipe ne me fait peur ", a ajouté l'ancien joueur de l'Udinese, auteur de 5 buts en 18 matchs avec les Sang et Or.

6e de Ligue 1 avec 27 points après 18 journées, Lens n'est qu'à 5 points de Marseille, 2e du classement.