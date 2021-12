Gabon: Engouement pour les derniers tests gratuits à Gahouma

Plus que quelques heures avant la fin de la gratuité des tests PCR. Plusieurs citoyennes gabonais et autres se rendent en masse au laboratoire Gahouma de Libreville afin de se faire dépister et obtenir l'un des documents qui permettra à partir du 15 prochain d'accéder à tous les endroits publics. Une décision soumise par les autorités, qui pour certains est inique et impopulaire .

Plusieurs centaines de Librevillois ont choisi de profiter des derniers instants de la gratuité des test PCR pour se faire dépister de la Covid-19. Avec une validité de 14 jours, ce document leur permettra de voyager ou d'avoir accès à leur lieu de travail. Sachant qu'à compter du 15 décembre, à défaut de la carte de vaccination, le test PCR sera un laisser passer. Ce qui n'est pas du goût de tous." Ce sont des décisions iniques et impopulaires qui peuvent pousser les Gabonais à la révolte. Nous sommes déjà dans une prison à ciel ouvert et on veut nous appauvrir . C'est énervant et indigne des dirigeants qui se foutent éperdument de nous le peuple" lance un jeune homme indigné.

La distanciation physique était loin d'être respectée. C'est d'ailleurs la chose en ce moment la moins partagée. L'attroupement a conduit à une obstruction de la voie publique, occasionnant ainsi un embouteillage monstrueux dans la zone de derrière l'hôpital. Même les corps habillés n'en pouvaient plus, tellement dépassés par la pression des classons, des cris des uns et des autres pour exprimer leur ras-le-bol. Une situation déplorable que ne cessent de dénoncer les populations. " Ces attroupements donnent l'impression que la maladie n'est pas aussi violente ou dangereuse qu'on nous le fait croire à travers les médias. Tout est fait ou dit pour stresser les populations. Comme c'est pathétique" lâche John P, venu se faire dépister, car voulant aller passer les fêtes de fin d'année au village.

Les populations disent être parfois abusées des décisions prises, elles sont exaspérées et parfois ne savent plus à quel saint se vouer. Le mercredi 15 est attendu. Peut-être que le gouvernement pourrait alléger les mesures pour redonneront bouffée d'oxygène au peuple gabonais maintenu dans le couvre feu et ses autres mesures restrictives .