Algérie: Plaidoyer pour une action internationale à l'égard du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination

DAKHLA (camps de refugiés sahraouis) - Des représentants de délégations étrangères assistant aux travaux du 9ème congrès de l'Union des travailleurs sahraouis (UGTSARIO) ont mis l'accent, lundi au camp de Dakhla des réfugiés sahraouis, sur "la nécessité d'une action internationale régulière" concernant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance.

S'exprimant à l'APS, des participants au congrès ont manifesté leur "soutien inconditionnel au droit du peuple sahraoui à la liberté et l'indépendance", soulignant la poursuite du combat en faveur de la cause du peuple sahraouie jusqu'au recouvrement de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire sahraoui occupé par le Maroc.

Le représentant de la délégation du front national des travailleurs du Nicaragua, Malvin Aguricia, a fait part de la détermination de son organisation syndicale à continuer à se solidariser avec le peuple sahraoui et à la soutenir, ne cachant pas sa "fierté" d'assister avec les travailleurs sahraouis à la tenue de leur 9ème congrès, dans une conjoncture ayant contraint le peuple sahraoui à reprendre la lutte armée.

M. Aguricia s'est félicité aussi de l'histoire partagée par les peuples nicaraguayen et sahraoui dans leur lutte pour la liberté et la fin de l'oppression, avant d'appeler les Nations-Unies et le Conseil de sécurité à "assumer leurs responsabilités vis-à-vis des violations flagrantes des Droits de l'Homme dans les territoires sahraouis occupés par le Maroc, et condamnant le siège imposé à la militante sahraouie Sultana Khaya et sa famille".

De son côté, le secrétaire général de l'Union des travailleurs mauritaniens, Mohamed Abdallah, a affirmé que "la question sahraouie est aussi une question mauritanienne, que les deux peuples partagent", saluant, au passage, le rôle crucial des travailleurs sahraouis dans le raffermissement des rangs des militants sahraouis pour la liberté et l'indépendance.

Le représentant de l'Union mauritanienne du Travail, Mohamed Lamine Ould Mohamed Sidi, a déploré, pour sa part, "toutes les formes de normalisation avec le sionisme et de complot, auxquelles a recouru le royaume marocain, aux dépens des causes justes palestinienne et sahraouie".

M. Arezki Mezhoud, Secrétaire général de l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA), a déclaré que sa participation à ce 9ème congrès de l'UGTSARIO est un "message fort" du mouvement syndical qu'il représente, exprimant "la place importante qu'occupe la cause sahraouie dans son (OUSA) action militante pour le parachèvement de la décolonisation de l'ensemble du continent africain".

Il a appelé, à ce titre, l'ensemble des organisations syndicales de par le monde à "adhérer aux efforts de défense des droits des peuples opprimés, à leur tête les peuples palestinien et sahraoui".

Dans le même contexte, le représentant de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), Tahar Said, a réitéré le soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, tout en signalant les "vaines manœuvres marocaines d'influer sur le cours de la cause sahraouie".

Les travaux du 9ème congrès de l'UGTSARIO se poursuivent en commissions, dont les conclusions seront soumises à approbation, avant d'entamer les élections pour la désignation de la nouvelle direction de l'UGTSARIO, sachant que les rapports moral et financier ont été adoptés après débats par les congressistes.

Plus de 400 délégués de travailleurs sahraouis, de représentants syndicaux de délégations étrangères solidaires avec la cause sahraouie, de parlementaires et de parties concernées par les question de libération, prennent part à ce congrès qui porte le nom du Chahid Zine Mebirik Ali Fal, et qui est placé sous le signe de "Sacrifice te fidélité pour parachever la libération et l'édification".