Algérie: CGEA - Une convention de partenariat et un mémorandum d'entente avec le CIFE et le ICYF

Alger — La Confédération générale des entreprises algérienne (CGEA) a signé dimanche à Alger une convention de partenariat avec le Conseil international des Femmes entrepreneures (CIFE) et un mémorandum d'entente avec Forum islamique de coopération pour les jeunes (ICYF).

La convention de partenariat entre le CGEA et les CIFE a été signée par les présidentes des deux organisations patronales, respectivement Saida Naghza et Rachida Jebnoun, en marge du Forum international de la Femme (FIF) organisé samedi et dimanche au Centre international des conférences (CIC).

Elle porte également sur l'échange de know-how entrepreneurial, programmes de formation, d'assistance et de recherches se rapportant à l'entreprenariat et à l'appui des initiatives entrepreneuriales de porteurs de projet et de startup innovantes ainsi que l'appui mutuel aux programmes et aux projets soumis à la recherche de partenariats industriels, techniques et financiers internationaux.

Mme Neghza a, en outre, signé un mémorandum d'entente avec le président du Forum islamique de coopération pour les jeunes, Taha Ayhan.

Les deux parties ont l'intention, également, d'organiser un sommet régional sur l'investissement pour les jeunes qui réunira des entrepreneurs, investisseurs, institutions financières, décideurs et des citoyens dans le but d'échanger les idées sur la manière de débloquer des investissements et des financements pour accélérer l'indépendance financière des jeunes et lutter contre le chômage dans la région.