Angola: Le MINSA réaffirme son engagement à améliorer les services de santé

Luanda — La directrice nationale de la santé publique, Helga Freitas, a souligné lundi l'amélioration de la qualité des services de santé, pour mieux répondre à la demande et satisfaire la population, comme l'un des pari de l'Exécutif.

Helga Freitas, qui s'exprimait lors de l'événement commémorant la Journée mondiale de la couverture sanitaire universelle, a estimé nécessaire de promouvoir une réflexion approfondie sur la nécessité d'examiner l'importance de la couverture sanitaire universelle.

Selon Helga Freitas, des progrès doivent être faits ensemble dans la lutte contre le Covid-19, en accélérant l'augmentation de la couverture vaccinale.

" La maladie, en raison de ses multiples effets négatifs sur l'économie, la santé et la société, constitue un obstacle à la reprise des politiques et interventions visant à la couverture sanitaire universelle, où chaque citoyen a la possibilité d'accéder et de bénéficier des moyens que la santé publique et la médecine peuvent offrir ", a-t-il affirmé.

Helga Freitas a ajouté que le MINSA souhaite nouer des partenariats avec des organisations de la société civile, des institutions publiques et privées et des particuliers pour embrasser la noble cause de rendre le bien public, garantissant une protection contre les effets catastrophiques pour les familles.