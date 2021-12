Afrique: Qatar 2022 va renforcer l'universalité de la Coupe du monde (ancien directeur de la Communication de la CAF)

Dakar — La Coupe du monde 2022 au Qatar est la preuve concrète de l'universalisme de cette compétition qui concerne tous les pays et toutes les cultures à travers le monde, a affirmé l'ancien directeur de la communication de la Confédération africaine de football, Suleiman Habuba, dans un entretien exclusif avec l'APS.

La Coupe du monde "n'est pas une compétition uniquement

réservée à l'Europe de l'Ouest encore moins à l'Amérique latine", a rappelé l'ancien journaliste ayant travaillé à RFI, BBC et l'AFP et qui vit depuis quelques années au Qatar.

Selon lui, elle "concerne tout le monde et la prochaine édition qui aura lieu au Qatar dans une autre région du monde est significative à plus d'un titre et conforte la culture universelle du football et de cette compétition".

En novembre dernier, à Londres, un taxi s'étonnait de la tenue du Mondial 2022 au Qatar, raconte-t-il. Il croyait que ce pays avait empêché l'Angleterre d'organiser cette phase finale, a expliqué l'ancien journaliste comme pour rappeler les préjugés véhiculés à travers l'édition 2022 du Mondial.

La vérité, dit-il, est que "tout le monde sait que le Qatar était plutôt en concurrence avec les Etats-Unis d'Amérique et que c'est la Russie qui avait privé l'Angleterre de la coupe du monde 2018".

Dans une ville cosmopolite comme Londres, déclare-t-il, ce taxi peut véhiculer des contrevérités et induire en erreur en faisant accepter sa vision centrée sur l'Europe.

Il estime que cette personne, comme beaucoup de ses compatriotes, ignorent les infrastructures dignes de ce nom érigées au Qatar.

"Le taxi n'avait de cesse de parler de football puisque c'est un domaine qui intéresse beaucoup de monde et se plaignait de la décision de faire jouer la Coupe du monde 2022 en novembre-décembre", a poursuivi Habuba.

"Je lui ai répondu que pour qu'elle puisse s'appeler coupe du monde, il faut qu'elle ait une connotation universelle, tous les pays, toutes les régions du monde en fonction de leurs réalités aient cette opportunité d'organiser cet événement", a ajouté Suleiman Habuba.

"Malgré les décalages horaires, on doit associer tout le monde quelles que soient les conditions climatiques", a-t-il insisté. Il a rappelé l'organisation de la Coupe du monde aux Etats-Unis d'Amérique en 1994 et en Afrique du Sud en 2010, des éditions à l'occasion desquelles les fans qui ont fait le déplacement ou ceux ayant suivi la compétition chez eux, ont été obligés de s'adapter.

En Afrique du Sud, le mois de juin coïncide avec l'hiver austral alors qu'au même moment l'Europe vit l'été, tandis qu'en Afrique, la saison des pluies bat son plein, a-t-il fait remarquer. Lors du Mondial 1994, a-t-il rappelé, les téléspectateurs avaient été obligés de s'adapter aux horaires tardifs de diffusion des matchs à cause du décalage horaire.

Suleiman Habuba estime que "la coupe du monde doit servir à unifier davantage les peuples, aller à la découverte de leurs climats, de leurs us et coutumes pour faire tomber les barrières".

"La Coupe du monde n'est pas destinée aux seuls grands du monde, mais c'est à toute la planète", a insisté l'ancien journaliste

reconverti dans la consultance.

Suleiman Habuba dirige une entreprise de consultance installée dans les pays du Golfe et en Afrique et intervenant entre autres dans les médias, dans les hydrocarbures et dans les énergies renouvelables. Il s'est rendu récemment en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal dans le cadre du FOGECA (Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence en Afrique), en Côte d'Ivoire et au Ghana.

A Dakar, Habuba a dit avoir eu l'opportunité d'assister à une rencontre organisée par le FOGECA où il a pu rencontrer plusieurs décideurs économiques à travers le monde.

"Une bonne opportunité pour discuter avec des gens du monde du business venus d'Afrique, d'Asie et des pays du Golfe", a-t-il dit. Il souligne que la rencontre du FOGECA a coïncidé avec la tenue dans la capitale sénégalaise du sommet Chine-Afrique.

Suleiman Habuba a poursuivi sa tournée à Abidjan (Côte d'Ivoire) où était prévu le Business Economic Forum de la BAD (Banque africaine de développement).

Cette rencontre n'a pas finalement eu lieu à cause de la recrudescence du Covid-19 liée au nouveau variant Omicron. Mais, cela ne l'a pas empêché d'avoir des entretiens avec des hommes d'affaires et des décideurs économiques ivoiriens intervenant dans le secteur de l'agrobusiness, de l'électricité, a-t-il fait savoir.

"A Accra (Ghana), il y avait eu une rencontre avec des hommes d'affaires locaux et nous avons profité pour discuter avec des businessman sud-africains qui étaient dans le sillage de leur chef d'Etat, Cyril Ramaphosa en visite dans ce pays", a-t-il ajouté. Il précise que l'objectif était de faire en sorte que les hommes d'affaires des pays du Golfe investissent dans cette région ouest-africaine où les opportunités sont nombreuses.

"Nous insistons auprès des businessmen des pays du Golfe sur les grandes opportunités qu'ils peuvent trouver en Afrique", a-t-il précisé.