Afrique: Six sélectionneurs limogés entre septembre et décembre

Dakar — Six sélections nationales qualifiées en phase finale de la CAN 2021, qui se jouera du 9 janvier au 6 février au Cameroun, ont changé de sélectionneurs entre les mois de septembre et décembre, selon un décompte de l'APS.

La dernière équipe en date, celle du Soudan, est venue se joindre aux équipes nationales de l'Egypte, du Ghana, de la Mauritanie, de la Guinée et du Nigeria.

Les Pharaons avaient lancé la première salve des remplacements, en limogeant Hossam Badry en septembre, après les deux premières journées du second tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Le technicien égyptien a été remplacé par le Portugais Carlos Queiroz qui, entre autres sélections, a dirigé l'Afrique du Sud. Le sélectionneur déchu n'avait perdu aucune rencontre depuis sa prise de fonctions au lendemain d'une Coupe d'Afrique des nations jouée à domicile et terminée en huitième de finale.

En septembre toujours, le Ghana a fait partir son ancien attaquant Charles Akonnor, installant à sa place son ancien sélectionneur national, Milovan Rajevac, qui avait conduit les Black Stars en quart de finale de la Coupe du monde 2010.

En novembre dernier, la Mauritanie s'est séparée de Corentin Martins, après des résultats décevants en éliminatoires de la Coupe du monde. Ce dernier a été remplacé par Didier Gomis Da Rosa, qui a dirigé plusieurs clubs africains, dont le Coton Sports de Garoua (Cameroun), le Horoya AC (Guinée) et le Simba FC (Tanzanie).

La Guinée a décidé de confier les rênes du Syli national pour la CAN 2021 à Kaba Diawara, après lui avoir permis d'assurer, lors des dernières journées en éliminatoires du Mondial, l'intérim du Français Didier Six qui était tombé malade.

A moins d'un mois du démarrage de la CAN au Cameroun, le Nigeria et le Soudan ont à leur tour décidé de se séparer de leurs sélectionneurs. Il s'agit respectivement de Gernot Rohr en poste depuis 2016 et de Hubert Velud en place depuis 2020.

Au Nigeria, c'est le directeur technique Augustine Eguavon, ancien capitaine et sélectionneur des Super Eagles (2005-2007) qui se chargera de l'équipe nationale pour la CAN.

Le Nigeria, 3-ème de la précédente édition et qualifié pour les barrages de la Coupe du monde 2022, est logé dans le groupe D en compagnie de l'Egypte, du Soudan et de la Guinée.

De ces six sélections, seuls le Nigeria et l'Egypte sont qualifiés pour les barrages du Mondial.