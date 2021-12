Afrique: Au bout du suspense, l'Algérie passe, le Maroc trépasse - Les Fennecs grâce à un Blaïli magique

Blaïli a enchaîné contrôle de la poitrine, rotation en pivot puis demi-volée depuis le milieu de terrain. Légèrement avancé, Zniti était lobé. Voilà l'un des plus beaux buts de l'année !

Ce derby restera dans les annales ! Au terme d'un match fou, l'Algérie a éliminé le Maroc aux tirs au but (2-2, 5-3 tab) en quart de finale de la Coupe Arabe dans une ambiance exceptionnelle au Al Thumama Stadium de Doha.

Les Fennecs défieront le Qatar, pays-hôte pour une place en finale. Malgré les absences de Bounedjah et Benlamri, ménagés sur le banc, les hommes de Madjid Bougherra entraient mieux dans la partie et dominaient les débats mais sans se procurer d'occasions dignes de ce nom.

Au fil des minutes, les Marocains revenaient bien et se montraient en revanche plus dangereux. Suite à un corner consécutif à une relance ratée de sa part, M'Bolhi devait s'employer pour détourner la tête d'El Karti d'une claquette exceptionnelle ! Au duel avec Chetti, Azaro, qui réclamait un penalty, ne parvenait ensuite pas à reprendre un centre à bout portant. Avant la pause, les Algériens revenaient bien dans la partie, puis ils appuyaient clairement sur l'accélérateur au retour des vestiaires avec deux énormes occasions pour Draoui puis Meziani dans la surface, mais Zniti répondait à M'Bolhi en effectuant deux superbes arrêts des jambes puis du pied sur sa ligne ! Les Fennecs finissaient toutefois par concrétiser leur temps fort quelques minutes plus tard lorsque la VAR revenait sur une faute évidente mais oubliée de Chiti, qui avait laissé traîner son pied en arrière sur Belaïli dans la surface. Brahimi ouvrait le score en transformant le penalty malgré l'arrêt insuffisant de Zniti qui ne faisait que ralentir le ballon (0-1, 62e).

Un éclair de génie

La joie algérienne fut toutefois de courte durée car Nahiri égalisait presque aussitôt en reprenant un coup franc d'Haifidi de la tête au second poteau (1-1, 64e) ! En confiance, les Marocains n'étaient pas loin de prendre les devants mais M'Bolhi était à la parade face à El Berkaoui, tandis que Bencharki ne cadrait pas sa reprise de la tête.

Au cours d'une fin de match plus fermée, aucune des deux équipes ne parvenait à faire la différence et il fallait en passer par la prolongation. Celle-ci basculait sur un exploit de Blaïli qui enchaînait contrôle de la poitrine, rotation en pivot puis demi-volée depuis le milieu de terrain. Légèrement avancé, Zniti était lobé. L'un des buts de l'année (1-2, 102e)! Nahiri avait de nouveau la balle d'égalisation dans la foulée mais cette fois M'Bolhi repoussait son tir sur coup franc. Un signe annonciateur? Non car sur un coup franc de Bencharki, le capitaine marocain Benoun arrachait l'égalisation de la tête (2-2, 111e). Presque une copie conforme du premier but ! Tout se jouait dès lors aux tirs au but et, au bout du suspense, M'Bolhi bondissait pour repousser le tir du 4e tireur marocain El Berkaoui, tandis que Tougaï transformait sa tentative pour envoyer les Algériens en demi-finales !