Congo-Brazzaville: Objectifs du développement durable - Le pays encore loin des résultats escomptés

Le nouveau Rapport national de développement humain (RNDH) a crédité la République du Congo d'un score de 50,8 points, dans le suivi et la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations unies.

La même étude souligne une régression du niveau de développement humain (25%) du fait de l'ampleur et de la persistance des inégalités sociales.

L'atelier d'examen et de valorisation du draft du Rapport 2020 de suivi de la mise en œuvre des Objectifs du développement durable (ODD) en République du Congo a été ouvert, le 13 décembre à Brazzaville, par la ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, en présence des partenaires du système des Nations unies.

Les participants issus des ministères sectoriels vont tenter de mettre la touche finale au document du RNDH, situant les efforts à produire par le Congo à mi-parcours. Il ressort du rapport que le pays a affiché en 2019 un indice de développement de 0,574, en hausse par rapport 2018 et perd autour de 25% de son niveau de développement humain. Cette tendance négative devrait s'amplifier à l'ère de la pandémie de covid-19, en raison de ses effets perturbateurs multiformes.

Le Congo est classé 37e sur cinquante-deux pays africains avec un score de 50,8. Du point de vue mondial, il occupe le 144e rang sur cent soixante-cinq pays évalués. Selon le représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Maleye Diop, ce RNDH 2020 a produit les résultats d'analyse de matière à susciter le débat autour des réponses politiques dans les domaines de l'éducation, la santé et la protection sociale, ainsi que d'outil de plaidoyer auprès des partenaires au développement dans le cadre des appuis, dont le pays a besoin pour assurer à la population les bases d'un développement durable inclusif.

L'agenda 2030 des ODD constitue le baromètre des progrès des pays dans le monde en matière économique, sociale, environnementale et de la gouvernance entre 2015-2030, a rappelé Chris Mburu, le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo. Il répond à la nécessité de faire le point sur l'évolution des cibles et indicateurs par ODD priorisé au Congo.

" L'atteinte des ODD nécessite que le Congo renforce son appareil statistique national pour la production des données permettant de suivre les progrès dans la mise en œuvre de ces objectifs ; coordonner les forces de la société civile et du secteur privé et adapter les ODD dans le contexte local ", a-t- il recommandé.

Le gouvernement congolais peut compter sur le soutien des partenaires onusiens. Les deux parties projettent de travailler ensemble dans le futur Plan national de développement (PND) 2022-2026, qui propose de bâtir une économie diversifiée et résiliente, grâce à un capital humain de qualité. " Il y a donc fort à parier que les travaux ayant abouti à la production de ce projet de rapport ont aussi permis de donner une véritable consistance à la fois au diagnostic du PND 2018-2022 et de l'adoption du nouveau PND ", a estimé la ministre de l'Économie.

" Valorisation du capital humain : qualité et inégalités ", c'est le thème du rapport national sur le développement humain. Il se veut un atout pour relever les nombreux défis identifiés dans les six axes stratégiques et atteindre les objectifs fixés par le gouvernement.