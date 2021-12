Congo-Brazzaville: Taekwondo - Les champions des départements se mettent en jambe

La Fédération congolaise de taekwondo (Fécotae) organise, depuis le 11 décembre, des test-matches au profit des meilleurs taekwondoïnes des différentes ligues départementales.

La compétition sert d'essai et de préparation pour les athlètes et a commencé le 11 décembre, à Brazzaville et Pointe-Noire. Elle a pris fin dans ces deux départements phares du taekwondo congolais, le jour suivant, avant de s'enchaîner simultanément dans les autres départements, comme le Niari, le Pool et la Cuvette.

L'objectif principal consiste à tester le niveau de résilience des athlètes, après plusieurs mois d'hibernation, à cause de la pandémie de coronavirus. La compétition permettra également à la Fécotae de constituer l'ossature des différentes catégories des Diables rouges de la discipline.

Selon Me Yhosthan Taboula, secrétaire général adjoint de la fédération, ces retrouvailles marquent la reprise des compétitions nationales. " Etant donné que nous n'avons pas organisé le championnat national à cause de la pandémie, la fédération a jugé bon d'initier ces test-matches, afin de mettre aux prises les champions de chaque département. Cela nous permet de voir les déchets de chacun et constituer la sélection des équipes nationales dans toutes les catégories ", a-t-il indiqué.

Notons que les membres du bureau exécutif fédéral profitent de cette compétition pour mettre en œuvre le projet African youth taekwondo, une initiative de World taekwondo qui met en exergue le talent des jeunes pratiquants.