Congo-Brazzaville: Lutte contre le diabète et l'hypertension - Près de deux mille personnes sensibilisées

Le Lions club Brazzaville élite, en partenariat avec la Brigade médicale congolaise, a organisé, du 11 au 12 décembre, une campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète sucré, ainsi que de l'hypertension.

Tout a commencé le 11 décembre au parc zoologique, où les membres du Lions club Brazzaville élite et de la Brigade médicale congolaise ont sillonné cet espace public pour parler, renseigner et informer les usagers sur les causes, moyens de prévention et le traitement du diabète et de l'hypertension.

Pour atteindre la cible, Lions club Brazzaville élite a misé sur plusieurs moyens de communication, dont les banderoles, les prospectus et les réseaux sociaux. Sur les affiches, par exemple, les causes et les moyens de prévention ont été récapitulés.

" Nous devrons conscientiser les citoyens sur l'existence de ces deux maladies qui sont assez proches. Elles sont silencieuses, mais très présentes. Nous avons choisi un cadre qui convient à tout le monde, notamment les élèves, personnes âgées, les actifs et les inactifs. Concernant la sensibilisation, nous sommes autour de deux mille personnes et cinq cent quarante personnes dépistées, le premier jour ", a expliqué Davell Sitou, membre du Lions club Brazzaville élite.

Les personnes de tous genres et de tous les âges ont été abordées et ont reçu des conseils allant dans le sens de réduire l'expansion du diabète et de l'hypertension artérielle. " J'ignorais presque tout sur ces maladies, mon comportement alimentaire et mes actes quotidiens constituaient les causes de ces maladies. Franchement, je suis sauvée et merci beaucoup aux organisateurs pour ce genre d'initiatives combien louables ", a indiqué une élève qui visitait le parc zoologique.

Juste après la séance de sensibilisation qui s'est caractérisée par des échanges, quelques Brazzavillois volontaires ont été dépistés gratuitement par les membres de la Brigade médicale congolaise (plateforme qui réunit les médecins congolais formés à Cuba).

Organisée en connivence avec Leo Brazzaville espoir, cette campagne de sensibilisation a été bouclée le lendemain par une marche sportive.