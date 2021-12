Congo-Kinshasa: Championnat national de football Ligue 1 - BNG prend les devants

La compétition a repris ses droits le 11 décembre. BNG, AS Otohô, AC Léopards et V Club Mokanda ont bien lancé leur saison contrairement aux autres concurrents.

Pour sa première expérience en Ligue 1, le promu BNG a créé la première surprise de la saison. Il a laminé Patronage Sainte-Anne sur un score de 4-0, prenant ainsi la première place au terme de la première journée. Aucune des quatorze équipes n'a fait mieux que le BNG. Ses joueurs qui découvrent l'élite ont fait preuve d'une efficacité diabolique en terrassant Patronage Sainte-Anne, l'un des habitués de la compétition.

Bridy Diatho a signé un doublé, respectivement à la 15e et 73e mn. Zed Ngamitenie (54e mn) et Josna Loulendo (84e mn) ont donné plus d'éclat à cette victoire. " Cela fait du bien pour un premier match du championnat. Prendre des points sur une équipe qui est bien en place constitue une fierté pour mes poulains et après, on verra.

Nous avons demandé aux joueurs de prendre des risques dans la surface de réparation, c'est ce qu'ils ont fait. Les consignes ont été respectées à la lettre. C'est le premier match, il y aura un deuxième et un troisième... On abordera nos matches de la même manière. Nous sommes venus dans la cour des grands pour se maintenir et il ne faut surtout pas perdre les points ", a commenté Aurelien Mabari, le coach de BNG.

L'As Otoho, tenante du titre, s'en est remise à son défenseur burkinabé Sakandé (buteur à la 84e mn) pour battre le FC Kondzo, 1-0. Le premier choc de la saison a mis aux prises, le 12 décembre, le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) à l'Etoile du Congo. Il s'est soldé par un score de parité (0-0). Saira Issambet a gâché une balle de match en première période. L'attaquant stellien, bien aidé par une mauvaise relance d'un défenseur aiglon, a trop croisé sa frappe qui est passée malheureusement à côté. Ainsi le partage des points entre les deux équipes n'est que logique.

De leur côté, les Diables noirs n'ont pas pu faire mieux qu'un nul d'un but partout devant la Jeunesse sportive de la Talangaï (JST). Benny Katoyi a ouvert le score à la 11e mn et Archange Bintsouka lui a répondu à la 38e. La JST a ensuite manqué un penalty en seconde période. Exaucé Nzaou l'avait dans un premier temps transformé mais pour une faute technique, il a été retiré. Cette fois, le gardien des Diables noirs était décisif . Les Diables noirs ont ensuite vu deux de leurs tentatives être repoussées sur la ligne par les défenseurs de la JST.

A Dolisie, l'AC Léopards a eu raison de l'Interclub sur le score d'un but à zéro. A Pointe-Noire, V Club a aussi dominé Nico-Nicoyé, un à zéro, et l'AS Cheminots et le FC Nathalys ont fait jeu égal, zéro but partout.