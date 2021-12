Congo-Brazzaville: Coopération - Le pays et les agences des Nations unies examinent leur rapport 2021

Dans le but de peaufiner et finaliser le rapport annuel du cadre de coopération entre le Congo et les Nations unies, intitulé UNDAF 2018-2022, un atelier de validation dudit document s'est ouvert, le13 décembre, à Brazzaville.

Parlant du bien-fondé de la rencontre, le directeur des Partenariats, représentant la ministre de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Aimé Blaise Nitoumbi, a précisé que l'objectif principal de cette réunion est de finaliser et faire le point du rapport de l'UNDAF 2021et valider les résultats de l'équipe pays qui a travaillé sur la question. Elle permettra également aux participants de faire le bilan de l'année 2021 qui constitue une deuxième année de mise en œuvre de l'UNDAF. "

C'est l'occasion pour nous tous de tirer les leçons, d'améliorer, de tracer les nouvelles perspectives et de valider le plan de travail annuel 2022 aligné aux priorités nationales ", a insisté le responsable du bureau du coordonnateur résident, Mirhame Mshangama. Il a ajouté que les participants prendront connaissance des avancées enregistrées au cours de l'année, notamment au niveau de chaque groupe, tout en se rapportant aux quatre effets de l'UNDAF qui portent sur la gouvernance, le capital humain, la protection sociale et l'accès aux soins et service de santé essentiels de qualité sans oublier la diversification économique qui est liée aux objectifs de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030.

" Le budget du plan cadre de coopération des Nations unies au Congo est estimé à 219 821 263 dollars. Les ressources disponibles représentent 23 933 390 dollars, soit 11%. Cependant, les ressources à mobiliser sont de 195 837 873 dollars, soit 89%. ", a précisé Mirhame Mshangama. Il a conclu que le cadre de coopération actuel pour la période 2018-2024 est aligné au Plan national de développement de la République du Congo pour la période 2018-2022.

Il vise à aider le Congo à améliorer sa gestion économique, à créer un environnement favorable à la diversification économique, à renforcer son capital humain et à fournir des services sociaux de base, particulièrement dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la protection sociale. Notons que la revue annuelle du cadre de coopération est un exercice obligatoire comme stipulé dans les directives du bureau de Coordination des opérations de développement. Elle fait partie intégrante du système de suivi et évaluation de l'UNDAF.