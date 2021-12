Maroc: Edition 2021 du " Casablanca Business Forum " - Pas moins de 500 acteurs du droit commercial se réunissent du 15 au 17 décembre

L'édition 2021 du " Casablanca Business Forum " se tient du 15 au 17 décembre 2021 à Casablanca au Maroc. Comme chaque année, ce rendez-vous sur des questions techniques liées aux actualités, contextes du droit commercial réunit des acteurs de l'économie et du droit des affaires au Maroc et en Afrique.

La capitale économique du Royaume du Maroc accueille, comme chaque année, le rendez-vous annuel des juristes appelé "Casablanca Business Forum", et portant sur des questions techniques liées aux actualités, contextes du droit commercial.

Cette conférence est un évènement majeur pour tous les acteurs de l'économie et du droit des affaires au Maroc et en Afrique. En effet, pendant trois jours et sous différentes formes, de grands juristes et experts des droits marocain, OHADA et MENA partageront leurs expériences et expertise, annoncent un communiqué de presse des organisateurs dudit événement.

A en croire le communiqué, pas moins de 500 juristes (droit des affaires) et professionnels des affaires nationaux et internationaux sont attendus à ce rendez-vous annuel juridique, co-organisé par Lexis Nexis (France) et Ikone Juris (Maroc).

" Après deux éditions conclues avec un immense succès, Lexis Nexis et Ikone Juris lancent la troisième édition du Casa Business Law Forum, devenu le rendez-vous annuel des professionnels de droit au Maroc. ", informe le document. Selon lequel, le Business Law Forum s'articulera autour de plusieurs temps forts avec des tables rondes, des sessions de formation, une cérémonie de remise de awards, ainsi qu'un hommage au Professeur Mohamed El Mernissi etc.

"Au fil des ans, nous avons pu construire un rendez-vous de référence qui, chaque année, marque un temps d'arrêter pour examiner des questions d'actualité importantes en matière de droit des affaires ", soutient la directrice du Comité éditorial de Lexis MA. Me Souâd EL KOHEN, par ailleurs fondatrice de IKONE Juris souligne que c'est une belle occasion d'examiner en profondeur les questions techniques, pratiques sur fond d'expériences comparées très instructives.

Pour sa part, M. Guillaume DEROUBAIX, Ceo Lexis Nexis MENA rappelle que " CBLF est une conférence toujours à l'avant-garde des enjeux du droit commercial, avec des débats de haute facture sur l'évolution du cadre juridique dans les pays africains ".