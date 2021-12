Afrique: BAD - Hassatou Diop N'Sele, nommée vice-présidente par intérim chargée des finances et directrice financière

La Sénégalaise Hassatou Diop N'Sele a été nommée vice-présidente par intérim chargée des finances et directrice financière, annonce l'institution bancaire africaine.

Cette nomination a pris effet à compter du 1er novembre 2021. Titulaire d'une Maîtrise en administration des affaires (Mba) en finance en 1990 et d'une licence en administration des affaires en commerce international depuis 1987, de l'Université George Washington aux États-Unis, Mme Hassatou Diop N'Sele a intégré la Bad en 1999 en qualité de chargée principale de trésorerie.

Elle a occupé successivement les postes de chargée principale de trésorerie, chargée de trésorerie en chef et de chef de la Division des marchés des capitaux et des opérations financières, avant d'être nommée Trésorière du groupe de la Banque en 2015.

" Je suis honorée d'être nommée vice-présidente par intérim chargée des finances et directrice financière du groupe de la Banque africaine de développement. Je m'emploierai à tirer parti de l'excellente gestion des risques financiers et prudentiels du groupe de la Banque et à renforcer sa capacité financière à faire davantage pour l'Afrique ", a déclaré Mme Hassatou Diop N'Sele, suite à sa nomination.

" Je suis heureux de nommer Hassatou au poste de vice-présidente par intérim chargée des finances et directrice financière. Hassatou est une professionnelle chevronnée, avec une vaste expérience. Elle a apporté des contributions remarquables à la Banque africaine de développement. Elle apportera stabilité et continuité à la direction de l'équipe financière de haut niveau de la Banque, après la nomination de l'ancienne vice-présidente et directrice financière, Mme Bajabulile " Swazi " Tshabalala, au poste de vice-présidente principale du groupe de la Banque ", a pour sa part réagi le président de la Bad, Akinwumi A. Adesina.