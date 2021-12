Cote d'Ivoire: Association des épouses de policiers de Côte d'Ivoire / Arbre de Noël - Mme Vagondo Diomandé couvre 1000 enfants de cadeaux

Grâce à la générosité et au sens du partage d'Amie Vagondo, l'épouse du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, plus de 1000 enfants de policiers, venus des villes de l'intérieur du pays, ont eu droit à de nombreux cadeaux, à l'occasion du traditionnel arbre de Noël organisé le 11 décembre 2021, à la préfecture de police de Yamoussoukro, par l'Association nationale des épouses des policiers de Côte d'Ivoire (Anepci).

En sa qualité de marraine honoraire de l'Anepci, Amie Vagondo a souhaité qu'au-delà d'Abidjan comme d'ordinaire, la célébration de l'arbre de Noël soit une fête tournante afin que les enfants de policiers de l'intérieur en bénéficient désormais. Pour cette grande innovation, c'est la préfecture de police de Yamoussoukro qui inaugure donc cette série.

En présence du préfet de région Brou Kouamé et du maire Gnrangbé Jean, les enfants et leurs parents n'ont pas boudé leur plaisir, d'autant que, de 600 enfants programmés et listés pour recevoir les cadeaux, très prévoyante comme à son habitude, "maman Dieudonné, petit surnom de la marraine honoraire" a remis des cadeaux à plus 1000 enfants présents, pour éviter de voir la tristesse et les pleurs dans les yeux de ceux qui n'ont pas été prévus. " Mes chers enfants, je vous demande de travailler bien à l'école pour faire honneur à vos parents. Si vous avez de bons résultats, je reviendrai encore l'année prochaine pour vous offrir beaucoup de cadeaux ", a conseillé l'épouse du ministre Vagondo Diomandé aux tout-petits.

En sa qualité d'hôte, le préfet de police Binaté Youssouf a souhaité la bienvenue à la marraine honoraire et sa délégation. Pour sa part Kamara Pierrette, présidente de l'Anepci a longuement rendu hommage à la marraine et au ministre Vagondo Diomandé, pour leurs constantes sollicitudes à l'égard des enfants. "Madame la marraine, vous êtes une chance pour l'Anepci" a-t-elle relevé.

Notons que les enfants célébrés à cette première édition de la fête de l'arbre de Noël à l'intérieur du pays, sont composés des enfants des policiers de Daloa, Bouaké, Sinfra, Gagnoa et Divo.