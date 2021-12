Afrique de l'Ouest: BRVM - Fortes baisses des indices de la Bourse ce lundi 13 décembre 2021

La journée de cotation de ce lundi 13 décembre 2021 a été fortement baissière pour la Bourse Régionale des Valeurs Mobilière (BRVM) dont les deux indices ont enregistré des replis de plus de 1%.

L 'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a ainsi perdu 1,70% à 147,64 points contre 150,20 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a cédé 1,19% à 193,66 points contre 195,99points la veille.

Cette forte baisse des indices a impacté négativement la capitalisation boursière du marché des actions qui enregistre une contraction de 69,825 milliards de FCFA à 5826,171 milliards de FCFA contre 5 895,996 milliards de FCFA la veille.

La capitalisation du marché obligataire a aussi enregistré une baisse de 11,672 milliards de FCFA à 7080,495 milliards de FCFA contre 7092,167 milliards de FCFA la veille.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est rehaussée par rapport à la séance de la veille, s'élevant à 1,074 milliard de FCFA contre 423 millions de FCFA.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 4 745 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 4,35% à 1 200 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 2,17% à 1 650 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 2,00% à 2 295 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (plus 1,67% à 9 150 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 555 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Bereby Côte d'Ivoire (moins 7,00% à 4 650 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 6,28% à 10 305 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 3,45% à 4 200 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (moins 2,93% à 4 800 FCFA).