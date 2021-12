Cote d'Ivoire: Indemnisation des Victimes des crises - Le gouvernement relance le processus de réparations des préjudices

247 victimes ont reçu une indemnisation à hauteur de 47 millions de Francs Cfa de la part du gouvernement. Cette opération s'inscrit dans le cadre du lancement de la reprise des réparations des préjudices des crises survenues en Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo a procédé à la remise des chèques au profit desdites victimes, le vendredi 10 décembre 2021, à Abidjan-Cocody.

Il s'agit de 194 orphelins, personnes rendues vulnérables et mutilées pour des prises en charge scolaire, 27 blessés pour une prise en charge médicale et psychologique ainsi que 26 bénéficiaires du programme de financement des activités génératrices de Revenus (Agr) qui ont reçu leur indemnisation.

Pour la ministre Belmonde Dogo, la réparation des préjudices causés par les crises est un droit. Et cela fait partie des priorités du Président Alassane Ouattara. Celles de soulager les victimes en situation de vulnérabilité et d'exprimer la solidarité de la Nation entière aux personnes qui ont souffert ou qui continuent de souffrir. " Le gouvernement partage vos peines et a le devoir d'être solidaires de vos souffrances, car vous êtes le reflet des incohérences et du manque d'amour de nos sociétés", a-t-elle justifié.

Elle a insisté que cette opération d'indemnisation des victimes des crises est totalement gratuite. Sur ce point, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté s'est voulue ferme.

" Ne laissez personne profiter de votre souffrance en vous promettant de faire avancer votre dossier contre de l'argent. Encore une fois, l'opération est totalement gratuite, il faut juste apporter les preuves du préjudice subi. Nos services se tiennent à votre entière disposition pour vous donner les informations utiles sur la situation de vos dossiers. N'hésitez donc pas à les saisir", a-t-elle martelé.

La ministre Belmonde Dogo a également saisi l'occasion pour exhorter les victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire au pardon et à la tolérance. Des valeurs qui favoriseront l'édification d'une Côte d'Ivoire plus fraternelle et solidaire. "Nous devons bannir de nos attitudes et comportements les sentiments de haine, le mépris de l'autre et l'exclusion qui sont des entraves au développement de notre pays. C'est ensemble que nous ferons de la paix l'une des valeurs essentielles de notre culture quotidienne", a lancé la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté.

Kady Gado, porte-parole des victimes des crises, s'est réjouie des efforts que fait le Gouvernement par l'entremise du Ministère de la Solidarité, en joignant l'acte à la parole. " Merci d'avoir pensé à nos enfants et nos frères et sœurs, sans oublier le Président Alassane Ouattara pour le soutien qu'il nous apporte depuis 2015 " a-t-elle exprimé. Victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC), il y a quelques mois, elle témoigne de ce que ce préjudice subi est à l'origine de certaines pressions sociales notamment la scolarisation de ses enfants devenus orphelins de père, du fait de la crise postélectorale. C'est pourquoi, au nom des victimes, elle a demandé que les prises en charge scolaire soient mises à leur disposition avant la rentrée des classes afin que les enfants reprennent le chemin de l'école le plus tôt possible.

Kady Gado a profité de cette occasion pour appeler les victimes et l'ensemble des populations à laisser la politique aux politiciens tout en prônant l'esprit de cohésion sociale.

À côté des prises en charge scolaire et médicale, l'État ivoirien, à travers une convention signée avec une microfinance, a mis à la disposition des victimes de crises un financement des activités génératrices de revenus sous forme de crédit remboursable. L'objectif de ce projet est d'aider ces victimes à sortir de la précarité et de la Pauvreté.

Yéo Alphonse est un mutilé de la crise postélectorale de 2011. Bénéficiant du programme de financement pour une activité génératrice de revenus en 2015, il est considéré comme un modèle parmi les bénéficiaires des Agr parce qu'il a réussi à rembourser le prêt en dépit de son handicap. Pour lui, ce geste du Gouvernement ivoirien a contribué à son épanouissement social et économique. " Je l'espérais depuis plusieurs années et le Gouvernement a réagi. L'activité que j'ai développée à travers ce financement a favorisé mon autonomisation financière et m'a aidé à oublier mes douleurs du passé " s'est-il réjoui. Il a par ailleurs invité toutes les victimes bénéficiaires du financement des Agr, à travailler et à rembourser les prêts octroyés. Cet élan de solidarité va permettre aux autres victimes de recevoir les mêmes avantages a-t-il poursuivi.

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a donc promis de visiter toutes les réalisations des victimes bénéficiaires du financement des activités génératrices de Revenus à Abidjan et à l'intérieur du pays.