Cote d'Ivoire: Incivisme routier - : Comment la Police spéciale entend réduire les risques d'accidents dans les zones accidentogènes

Le mois de décembre est traditionnellement une période qui enregistre de nombreux accidents liés aux déplacements des fêtes de fin d'année. C'est la raison pour laquelle, à la demande du Ministre des Transports, M. Amadou Koné, une vaste opération de sensibilisation et de contrôle est organisée par la Police spéciale de la sécurité routière (PSSR).

A travers cette opération les hommes du Commissaire Divisionnaire Touré Abdul-Kader se sont fixés deux objectifs. Il s'agit d'une part de réduire les risques d'accidents dans les zones accidentogènes et d'autre part de veiller au strict respect du code de la route à travers la surveillance routière.

Dressant le bilan des actions menées les vendredi 10 et samedi 11 décembre 2021, à Abidjan, le Commissaire Divisionnaire Touré Abdul-Kader a indiqué qu'aucun accident grave n'a été constaté dans la zone de surveillance. Toutefois, plusieurs infractions liées, entre autres, au défaut de visite technique, au non port de casque de protection et au non-respect de la réglementation ont été enregistrées.

Ainsi, 06 tricycles ont été interpellés pour circulation sur une route de 2X3 voies (VGE), 48 conducteurs de 02 roues contrôlés et sensibilisés sur le port obligatoire du casque de protection, 22 véhicules sanctionnés pour défaut de visite technique, et enfin 63 conducteurs de véhicules ont été sensibilisés sur le port obligatoire de la ceinture de sécurité. " Nous avons pour mission de veiller à un meilleur partage des voies ouvertes à la circulation. Nos opérations actuelles sont axées sur la prévention, la sensibilisation mais aussi la répression ", assure le Directeur de la PSSR. Ajoutant que ces opérations s'inscrivent dans le cadre des actions de sécurisation routière initiées par le Ministère des Transports pour lutter efficacement contre l'insécurité routière et l'incivisme au volant.