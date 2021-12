Cote d'Ivoire: Bouaflé - Des agents des eaux et forêts présentés au drapeau

Après la formation commune de base suivie à l'École des faunes et des aires protégées de Bouaflé, la promotion N'dri Yao Stéphane-Diomandé Mamoudou-Yassi Yassi Franck Boris a été présentée au drapeau le 10 décembre, en présence du Colonel-Major Aké Jérôme, représentant le ministre Alain Richard Donwahi, parrain de ladite promotion.

Situant l'enjeu de cette formation commune de base, le directeur général des Forêts et de la Faune, le général Elvire Joëlle Zouzou Épouse Mailly a fait savoir qu'elle répond à l'ampleur de la mission des agents techniques des Eaux et Forêts. Elle a pour but, a-t-elle poursuivi, de permettre aux fonctionnaires paramilitaires des Eaux et Forêts d'acquérir les fondamentaux du métier du soldat dans l'optique de pouvoir faire face à la criminalité liée aux espèces sauvages, à savoir le braconnage, l'exploitation illicite des forêts clandestine et la pollution des ressources en eau. " Cette formation répond aux soucis du Ministère de qualifier et renforcer les capacités opérationnelles du personnel paramilitaire du cadre des Eaux et Forêts ", a-t-elle indiqué. Avant d'inviter les stagiaires au respect du drapeau ivoirien et à faire sienne la devise du pays: union, discipline et travail.

Pour le représentant du ministre de tutelle, Aké Jérôme, la formation des stagiaires va contribuer considérablement à la mise en œuvre de la nouvelle politique forestière, dont l'objectif est d'assurer une meilleure gestion des ressources Forêt, Faune et Eau. En effet, a-t-il déploré, la Côte d'Ivoire a perdu plus de 70 % de son couvert forestier entre 1960 et 2015, passant de 12 millions d'hectares à 3,4 millions d'hectares. Les résultats de l'inventaire forestier et faunique national indiquent une couverture forestière de 2,97 millions d'hectares en mars 2021. Ceci équivaut à 9,2% de couverture forestière pour la Côte d'Ivoire. Les conséquences de cette disparition sont, entre autres, le réchauffement climatique, les inondations incontrôlées, les sécheresses ardues, la fonte des glaciers, le relèvement du niveau des océans, l'assèchement des sols et leur appauvrissement avec pour corollaire, des migrations de populations.

L'objectif de la nouvelle politique forestière vise donc à porter la couverture forestière à au moins 20% du territoire national d'ici l'horizon 2030, soit un accroissement de 3 millions d'hectares de forêts. Ce qui la ferait passer de 2,97 millions d'hectares en 2020 à environ 6,4 millions d'hectares de forêts en 2030. C'est pourquoi, le Colonel-Major Aké Jérôme a exhorté les stagiaires à " déserter les sentiers de la compromission pour s'engager dans la voie de la loyauté; vous devez être des forestiers nouveaux ", a-t-il recommandé. " Vous devez véhiculer auprès des populations de notre pays, l'image d'une corporation résolument attachée aux valeurs cardinales d'intégrité et de probité et contribuer efficacement à relever les immenses défis qui se présentent à nous", a ajouté le représentant du ministre Alain Richard Donwahi.

La promotion est composée de 24 femmes et 132 hommes. Une promotion en mémoire du Lieutenant N'dri Yao Stéphane, Sergent Diomandé Mamoudou et Capitaine Yassi Yassi franck Boris.