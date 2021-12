Cote d'Ivoire: Déguerpissements à Yopougon - Gilbert Koné Kafana s'insurge contre la récupération politique

Le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Koné Kafana, n'apprécie pas les commentaires que l'opinion fait de l'opération de déguerpissement initiée par son conseil, le 05 octobre dernier, dans le secteur Banco nord extension, route de la Maca.

Lors de son dernier conseil municipal à la salle de mariage de la mairie centrale de Selmer, le 10 décembre, il a taxé ces attitudes de récupération à des fins politiques et de manipulation de l'opinion. Parce que cette opération de libération des emprises indument occupées par les populations s'est faite dans le strict respect des démarches en la matière. Ce, dans le but de réaliser de grands projets d'infrastructures sur l'espace. " Mal est donc d'avoir pu constater ces temps-ci sur les réseaux sociaux des tentatives malencontreuses de récupérations politiques et de manipulations de l'opinion publique sur l'exécution de ces opérations qui sont obligatoires dans la construction et le développement de notre pays ", dénonce le maire de la commune.

Gilbert Koné Kafana est revenu sur la grève des transporteurs qui a paralysé la commune durant 48 heures. Selon ses explications, cette manifestation des conducteurs qui a défrayé la chronique n'était rien d'autre qu'une contravention introduite par la police municipale en cas du non-respect du code de la route sur le territoire communal. L'objectif de cette contravention est, précise-t-il, de faire respecter à tous les usagers le code de la route pour une meilleure fluidité routière et éviter les accidents de circulation. " Malheureusement, certains conducteurs surtout de taxis woro woro et de gbaka ont marqué un temps d'arrêt de travail de 48heures ", a-t-il regretté. Avant de rappeler qu'il s'agit d'une amende de police destinée à sanctionner une faute et non une taxe dont l'acquittement est obligatoire pour tout usager.

Toutefois, le premier magistrat de la commune dit avoir pris des engagements pour travailler à la modernisation de la commune pour faire d'elle une ville assainie, un pôle économique, commercial et artisanal puissant, afin que chacun trouve les opportunités nécessaires à la construction de sa vie. Cette mission, il veut la réussir en comptant sur son conseil et les populations et surtout, grâce à la paix.

Par ailleurs, cette rencontre a permis au conseil municipal d'adopter son budget primitif de l'année 2022. Ainsi, pour l'année à venir, c'est un montant de 9, 687 milliards F Cfa qui a été adopté. Il permettra, notamment, de mettre en œuvre les projets et actions issus de la première année du programme triennal 2022-2024 dans les domaines de la santé, du social, de l'éducation, etc.

L'autre point saillant de ce rendez-vous était le projet de jumelage de la commune avec le Canton Bâle-Ville de Suisse.

En effet, explique le maire Gilbert Koné Kafana, depuis septembre 2020, par le truchement du centre de recherche Suisse basé au Km 17 et l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire, le Canton de Bâle-Ville a entrepris des démarches en vue d'un jumelage avec la commune de Yopougon dans le secteur de l'éducation, de la santé, de l'assainissement et des échanges culturels. L'adoption de ce projet par le conseil est, juge-t-il, le début de notre coopération avec des villes européennes afin de bénéficier d'un partage mutuel dans divers domaines.