Cote d'Ivoire: RGPH 2021 - Nialé Kaba : "Plus de prorogation de l'opération après le 14 décembre 2021 "

La ministre du Plan et du Développement s'est exprimé au terme d'une tournée dans plusieurs communes d'Abidjan.

La prolongation de la période (7 au 14 décembre) du Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph 2021) consenti par le Chef de l'Etat est la dernière. Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement l'a fait savoir dans les locaux du Bureau technique permanent de recensement (Btpr) à Cocody-II Plateaux, le dimanche 12 décembre 202, au terme d'une tournée dans plusieurs communes d'Abidjan. Elle s'est rendue à Port-Bouët, Koumassi, Marcory et Cocody.

"Plus de prorogation de l'opération après le 14 décembre 2021. Je demande aux personnes huppées d'ouvrir leurs portes", a - telle souligné.

Nialé Kaba a expliqué que cela s'explique par les chiffres qu'elle a jugés satisfaisant, d'autant plus que que le taux de progression de l'opération a dépassé l'objectif des 95% dans les deux tiers des 31 régions de Côte d'Ivoire, selon elle. La ministre a également exprimé son satisfécit devant la nette amélioration et l'engagement de plus en plus marqué dans quelques zones d'Abidjan initialement difficiles, mais où les chiffres ont dépassé les 90%. Mieux, les communes comme Adjamé et Attécoubé ont atteint l'objectif de 95%.

"J'avoue que pour cette opération importante qui a pour objectif de nous permettre d'avoir des données précises en vue de planifier le développement de notre pays, j'ai été impressionnée par l'accueil que certains ménages nous ont réservé (...) Nous avons procédé au recensement d'une dame de la communauté libanaise qui a ouvert sa porte et s'est prêtée au jeu. Cette journée a été instructive. Elle m'a également permis de parler aux agents de terrain",

Nialé Kaba a tout de même reconnu que des défis demeurent. " Il y a encore du boulot à Abidjan. Il faut que les agents acceptent de travailler de nuit et de jour. Quitte à faire des équipes de relais pour qu'on puisse recenser les retardataires " a-t-elle souhaité.

Au dire de la ministre, Cocody, Bingerville et Marcory restent des zones où les équipes devront être davantage efficaces. Relativement aux préoccupations sécuritaires, Nialé Kaba a indiqué que les équipes sont encadrées par des fonctionnaires statisticiens de l'administration publiques, donc non susceptibles de créer des difficultés.