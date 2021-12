Angola: Le ministère de la Défense réaffirme son engagement à améliorer les conditions du personnel

Huambo — Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants de la Patrie a réaffirmé, ce lundi, à Huambo, son engagement continu à créer les conditions pour améliorer la qualité de vie du personnel et des retraités.

L'engagement a été repris par le secrétaire d'État aux Anciens combattants, Domingos André Tchicanha, lors du IIe conseil consultatif de ce département ministériel, qui se déroule sous le thème " Anciens combattants, vétérans de la Patrie et des Forces armées angolaises - symbole d'inspiration dans la défense de la souveraineté nationale et la promotion de la paix et de la réconciliation nationale ".

Il a indiqué que le ministère travaillait à l'achèvement du processus de restructuration du secteur de la défense nationale, en mettant l'accent sur l'amélioration des conditions sociales et de la qualité de vie du personnel, outre l'exécution et la réhabilitation des infrastructures militaires et du rééquipement des Forces armées angolaises.

Parmi les paris, Domingos André Tchicanha a également souligné le processus en cours de réinscription et de preuve de vie des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, qui a débuté en 2018.

Ainsi, le dirigeant a appelé les retraités à effectuer la preuve de vie pour éviter qu'ils ne soient définitivement retirés du système, juste après la fin de la preuve de vie, en janvier 2022, ainsi que les trois mois de plaintes.