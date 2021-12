Angola: Le Président angolais se solidarise avec les victimes des tornades aux États-Unis

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé sa solidarité lundi avec les victimes des tornades qui ont dévasté le centre et le sud des États-Unis d'Amérique ces derniers jours.

Dans un message adressé à son homologue américain, Joe Biden, l'homme d'État angolais déclare que c'est avec une grande émotion et une profonde tristesse qu'il a pris connaissance des conséquences dévastatrices de la série de tornades qui ont dévasté le centre et le sud de ce pays, provoquant un grand nombre de morts, de blessés et de dégâts matériels.

" Suite à cet événement tragique qui a endeuillé votre peuple, il est de mon devoir, au nom du Gouvernement angolais et en mon nom, de présenter mes plus sincères condoléances et un sentiment de solidarité, que je demande d'étendre aux familles endeuillées, avec qui je partage la douleur" (... ), lit-on dans son message.

Dans le document auquel l'ANGOP a eu accès, João Lourenço a exprimé sa conviction que, sous la direction de Joe Biden, le peuple américain saura faire preuve de résilience, surmonter cette catastrophe naturelle et rétablir rapidement la vie dans les régions touchées.