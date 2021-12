Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Mazembe bat Lupopo à Kinshasa, DCMP domine Renaissance

Le stade des Martyrs de Kinshasa a abrité, le week-end dernier, deux derbys pour le compte de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), d'abord celui de Lubumbashi entre Lupopo et Mazembe délocalisé dans la capitale, ensuite le derby de la fatrie entre Daring Club Motema Pembe et Renaissance du Congo.

Le derby de Lubumbashi délocalisé à Kinshasa a finalement tourné à l'avantage du Tout-Puissant Mazembe, vainqueur, le 11 décembre au stade des Martyrs, du FC Saint-Eloi Lupopo, par deux buts à un. Ce match remis de la 7e journée devrait se jouer lors de la troisième journée à Lubumbashi. Mais la mairie du chef-lieu de la province du Haut-Katanga l'avait suspendu pour des raisons sécuritaires. La Linafoot l'a reprogrammé et délocalisé à Kinshasa.

Et le samedi donc, les joueurs de l'entraîneur français Franck Dumas ont ouvert la marque à la 30e mn par Kevin Mondeko de la tête, reprenant une balle arrêtée de Trésor Mputu Mabi, titularisé pour la première fois depuis le début de la saison. L'attaquant Adam Bossu Nzali a marqué le second but des Corbeaux à la 72e mn, avant la réduction du score par Dark Kabangu Kadima dans les temps additionnels, sur un centre d'un ancien de Mazembe désormais joueur de Lupopo, Patou Kabangu Mulota. On a noté la présence de Youssouf Mulumbu dans les rangs de Lupopo entraîné par un autre technicien français, Christian Bracconi.

Notons qu'avant cette rencontre, Lupopo s'était imposé face à Don Bosco par un but à zéro. Cette défaite a donc été la première de la saison pour Lupopo. Mazembe conforte sa position de leader du championnat avec 28 points glanés en 10 sorties, s'éloignant de Lupopo, troisième avec 24 points après 11 matches, derrière V.Club qui a 26 points.

Le 12 décembre sur la même aire du stade des Martyrs, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) n'a laissé aucune chance à la Renaissance du Congo dans un derby imanien. Deux buts à zéro a été le score de cette rencontre dominée par les Immaculés. Jimmy Bayindula a ouvert la marque à la 32e mn, trompant le gardien de but Pululu, et Jean-Marc Makusu Mundele, entré en jeu à la 64e mn en remplacement de Katy Katulondji, a doublé la mise à la 76e. DCMP compte 17 points, alors que Renaissance du Congo en a 8. Dans un autre match, l'AC Kuya a été battue par Dauphin Noir de Goma par un but à zéro, grâce à Donatien Tshidibi à la 22e mn. Kuya compte 10 points et Dauphin Noir est bloqué à 7 points.