Congo-Brazzaville: Trop d'usurpateurs de titres maintenant !

On croyait que l'usurpation des titres allait s'éteindre avec des dénonciations à travers des médias mais elle refait de plus en plus surface.

Des gens errent ici et là avec un seul but, celui d'escroquer des paisibles citoyens qui se feront prendre dans leur piège intelligiblement monté. Ces escrocs sont à dénoncer car ils sèment le désarroi dans de nombreuses familles et administrations. Ils portent des vestes plus larges que leurs épaules en se passant pour des collaborateurs de telle ou telle personnalité socio-politique ou socio-administrative.

Ces malfaiteurs, disons-le, s'introduisent malicieusement dans des cadres de vie sociaux. Pour réussir leurs sales besognes, ils se servent de certains référents et pièces des personnalités qu'ils côtoient parfois par circonstance. Des premières personnes à mordre, ce sont des parents qui ont des enfants à la recherche d'emploi. " Je suis l'un des conseillers du ministre Y, nous sommes en train d'effectuer un travail demandé par le ministre pour un éventuel recrutement à la force de l'ordre, fournissez-moi le dossier de votre enfant accompagné de 300 000 FCFA ". Quel mensonge !

Le souhait d'un parent étant de voir très vite son enfant s'attraper un emploi, il est pris au piège facilement en entendant de telles paroles " mielleuses ".

Ces propos bien calculés par ces malintentionnés sont devenus monnaie courante ces derniers temps. Beaucoup de citoyens subissent des conséquences inouïes et regrettables de ces agissements. Ces gens-là sont de vrais flatteurs qui usent de la coquetterie et du trafic d'influence pour soutirer des sous aux tierces personnes.

Dans leurs sacs, ils ont des imprimés falsifiés des arrêtés, circulaires, cartes de visite et d'autres pièces aidant à convaincre facilement des esprits dubitatifs.

Il y a trois semaines à peine, on a assisté à une querelle à cause d'un litige de parcelle de terrain. L'un des occupants a eu une imagination sorcière de faire appel à un usurpateur de titre pour influencer l'autre occupant du même terrain. Après enquêtes et vérifications, il s'est agi d'un gros escroc qui se passait pour un collaborateur de l'un des responsables des services de cadastre en brandissant des pseudo-documents. Malheureusement pour lui, l'homme derrière qui il voulait se cacher n'était plus à ce poste depuis près d'une année. Ironie du sort, le calcul a échoué publiquement.

Tâchons de ne pas prêter l'oreille aux discours très mielleux d'emploi moyennant de l'argent car ils sont là, ces malintentionnés.