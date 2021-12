Congo-Brazzaville: Festival du manioc - La première édition tenue dans la ville océane

Dénommée " Zandu ya mayaka ", la première édition du festival du manioc a eu lieu du 8 au 12 décembre à Pointe-Noire, à la grande satisfaction des organisateurs, partenaires et acteurs de cette filière.

Initié par Edrine Samba, dirigeante de la manioquerie du Congo, une unité de production, de transformation et de commercialisation des dérivés du manioc, le festival avait pour vocation de réunir les acteurs de cette filière autour d'une synergie, afin de leur permettre de travailler ensemble.

Le but visé étant d'emmener non seulement les autorités congolaises à valoriser le manioc dans toute sa diversité mais également d'instituer un cadre de rencontres et d'échanges entre les acteurs de la chaîne de production et de transformation du manioc, en vue de promouvoir un développement durable de cette filière.

Ce festival a constitué un cadre d'échange mais surtout une opportunité d'affaires entre producteurs, transformateurs et commerçants. Cette première édition a permis de magnifier le manioc dans toutes ses vertus.

Pendant près d'une semaine, le public a eu l'occasion de découvrir, à travers les conférence-débats, ateliers de formation et des expositions ventes, les valeurs cardinales du manioc dont la transformation donne beaucoup de dérivés susceptibles d'intégrer la chaîne de valeur de l'économie congolaise.

Parmi les produits exposés à ce festival, on a noté le manioc à fourrer, le manioc à la pâte d'arachide autrement dit Mbala-mpinda, le manioc à la courge, le manioc toasté, la bouillie de manioc dite "Mboita" et autres.

Notons que cette activité s'est déroulée en présence de Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la Chambre de commerce de Pointe- Noire. Elle a permis aux artisans et petits producteurs formés dans la chaîne de transformation de tubercules de manioc et de la banane en produits dérivés de les exposer à un public beaucoup plus large.