Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Une formation ouverte sur les techniques de soumissions des offres

Les retrouvailles ont eu lieu à Pointe-Noire, en présence de Joseph Kimfoko, directeur de la Promotion à l'esprit d'entreprise à l'Agence de développement de très petites et moyennes entreprises (ADPME), des responsables des entreprises, des fournisseurs et des invités.

L'atelier se fixe quelques objectifs, notamment favoriser l'appropriation par des entreprises bénéficiaires des outils et des techniques de sollicitation des offres qui seront utilisés dans le cadre de l'opérationnalisation du fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises (FADPME) ; appuyer les entreprises bénéficiaires des subventions FADPME dans l'élaboration des premiers dossiers de sollicitation des offres ; informer des entreprises sur les procédures de gestion financière des ressources dédiées à la mise en œuvre de leur plan d'accompagnement budgétisé respectif ; informer les potentiels fournisseurs sur les conditionnalités à remplir pour être éligible comme fournisseurs des biens et ou des travaux dans le cadre de l'opérationnalisation du guichet B du FADPME ; renforcer les capacités des potentiels fournisseurs sur les techniques de soumission des offres ; appuyer la formation des fournisseurs des services et des biens.

Financé à hauteur de 25 millions de dollars américains par la Banque mondiale, le Projet d'appui au développement des entreprises et la compétitivité se propose d'améliorer le climat des affaires ainsi que la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises, dans les secteurs cibles le long des corridors Brazzaville-Pointe-Noire et Brazzaville-Ouesso.