Togo D1, AS Togo Port - Moussa Bilal, La puissance, la rapidité et l'endurance

Rares sont actuellement, dans le championnat togolais de football, des acteurs véritablement doués. Et qu'en plus de cette qualité sportive, ils en ont d'autres, relatives à leurs comportements et leur discipline de vie, ils ne peuvent que mériter l'estime du public sportif et même de la presse. Le modèle de gaucher pur (phénomène rare ces temps), Moussa Bilal, redécouvert dimanche dernier, face à Gbohloe-su FC d'Aneho, au stade de Kégué, lors de la 3e journée du championnat de D1, a exposé, une bonne part du joueur talentueux qu'on a toujours pensé de lui...

Un gaucher des temps nouveaux, qui, durant ce match, a allié tout naturellement et calmement, un récital de grande classe. Le tout, en finesse, et qui a fortement séduit, le reporter de la radio Koz FM, Baka Adzafaze, principal journaliste, ayant assuré ce rendez-vous : " le garçon Moussa Bilal, un gaucher naturel, un latéral moderne avec un calme olympien, qui lui facilite des crochets et la conservation des ballons... ", disait-il. Et quand ce dernier, assure du joueur portuaire, que le jeune Epervier, " est d'une intelligence de jeu extraordinaire, qui lui permet de se faire difficilement dribbler ", il nous a fallu aller, évidemment, à la fouille de sa réelle identité footballistique.

La découverte du jeune homme, n'a nullement pas été surprenante ! D'autant plus que, depuis 2010, il était à Génération Foot, à Dakar, au Sénégal, où il a débuté sa formation. Les deux années, qui ont suivi, l'ont conduit à DH Carmel et à l'AC Olympique de Kpalimé. Le jeune Bilal, va retourner, dans la capitale sénégalaise, pour se retrouver, entre 2014 et 2015, pour Génération Foot de Dakar, réputée pour son école. Et si, en début de saison suivante, précisément, en 2016-2017, il en est devenu sociétaire, en premier League, son statut, aura bien évolué. A telle enseigne que, de retour, à Lomé, depuis 2019, qu'il est au service de l'AS Togo Port, à ce jour, il a carrément fait du couloir gauche, son jardin.

A chaque sortie, comme la toute dernière, qui a permis aux Portuaires, de vaincre les Requins d'Aného, 3-2, toute prestation de Moussa Bilal, qui a appris à surclasser, adversaires et partenaires, est systématiquement un régal. Les gammes, étant pour cet admirable gaucher, devenu un véritable international, aux yeux du public sportif national, au même titre qu'à l'ancien coach de l'équipe national des Eperviers locaux, Jean-Paul Abalo et de confirmer au nouveau sélectionneur du Togo, Paolo Duarte, qu'il est un élément indispensable. Tant, il possède, dans ses mouvements, tellement de choses, qui plaisent : la puissance, la rapidité et l'endurance, auxquelles, il allie l'adresse et la volonté de se parfaire. Difficile de ne pas céder à d'énormes qualités, enfouies, dans un seul élément. Et surtout, de ne pas finir par lui prédire, une vie de footballeur, hors des terres, qui l'ont enfanté, un certain 19 novembre 1996 !