Cote d'Ivoire: Célébration de la Journée Internationale de la femme à Bouna - Les femmes exhortées à l'entrepreneuriat

La ville de Bouna a abrité la Journée Internationale de la Femme rurale le samedi 11 décembre 2021, autour du thème : " investir dans l'entreprenariat des secteurs agro-pastoraux et halieutiques pour renforcer la résilience des femmes rurales face aux crises".

Une occasion pour Dicket Raymond Claude, directeur de Cabinet de Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant par ailleurs Présidente de la cérémonie, d'encourager les femmes à l'entrepreneuriat.

Autour du thème national : " investir dans l'entrepreneuriat des secteurs agro-pastorales et halieutiques pour renforcer la résilience des femmes rurales face aux crises ", Dicket Raymond a instruit l'assistance à se départir de certains préjugés.

Selon lui, le choix de ce thème est une invitation lancée à pour un engagement plus concret à assurer l'accès des femmes et filles rurales à l'éducation, à la santé et à les soustraire du poids des pratiques traditionnelles néfastes et autres formes de discriminations qui compromettent leur pleine participation au développement.

Le représentant de la ministre Touré a aussi souligné que ces femmes rurales travaillent dans des conditions très difficiles : " Selon le Recensement Général de la Population de 2014, bien qu'elles représentent 67% de la main-d'œuvre agricole, produisent près de 80% de la production alimentaire, les femmes rurales travaillent dans des emplois très exigeants ", a-t-il dévoilé.

Poursuivant, il a ajouté que selon l'enquête sur le niveau de vie des ménages (Env) 2015, le taux de pauvreté national des femmes est de 47,4% et 58,8% pour les femmes vivant en milieu rural. Elles sont aussi les plus touchées par l'analphabétisme avec un taux de 79,8%.

Toutefois, il a révélé qu'elles sont encore tributaires d'un faible taux de prévalence contraceptive rurale de 12,28% quand le taux national est de 15,15%.

Pourtant, dit-il, les femmes sont les garants de la sécurité alimentaire, de la stabilité des campagnes et les moteurs du développement rural.

Au regard donc de leur rôle prépondérant dans l'agriculture, note-il, l'entrepreneuriat des femmes rurales demeure une stratégie efficace visant à accroître leurs sources de revenus, à stimuler leurs capacités à prendre en charge leur destinée, renforcer la confiance en elles, élargir leurs choix et accroître leur participation au processus de prise de décision pour une contribution plus significative au bien-être de leur famille, de leur communauté et de la société dans son ensemble.