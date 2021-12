Cote d'Ivoire: Lutte contre la traite des personnes - Un atelier pour renforcer la dynamique régionale

Le Projet d'appui à la lutte contre la traite des personnes (Altp) organise un atelier de coopération régionale et de redynamisation des accords en matière de lutte contre la traite des personnes, les 13 et 14 décembre à Abidjan.

Ce séminaire de coopération régionale et de redynamisation des accords en matière de lutte contre la traite des personnes Abidjan vise à renforcer la dynamique régionale de lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée et l'espace Cedeao.

À l'ouverture de cette rencontre, lundi 13 décembre 2021, la Directrice adjointe du département Gouvernance, Justice et Droits Humains d'Expertise France (Gjdh) d'Expertise France, Cvijeta Jekic a fait savoir que la traite des êtres humains est un fléau mondial et touche également l'Afrique de l'ouest. "Traite des enfants, exploitation sexuelle, exploitation par le travail, commerce d'organes, servitude domestique, mendicité et mariage des enfants, usines à bébé, représentent une réalité préoccupante dans le paysage régional ", a-t-elle déploré.

C'est pourquoi, la coopération régionale, dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes est un enjeu prioritaire, stratégique pour toute la sous-région.

Pendant deux jours, les travaux de ce forum porteront sur l'application pratique des accords internationaux, régionaux et bilatéraux existants, et déboucheront sur l'adoption d'une feuille de route et d'une stratégie de suivi des décisions prises.

Pour la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, les travaux de cet important atelier vont "apporter un coup d'accélérateur à la redynamisation de la coopération régionale ". " Nous devons donc continuer à traduire en action les engagements pris par nos pays respectifs pour mettre fin à cette forme d'esclavage à travers les différents accords signés ", a-t-elle exhorté. Non sans manquer de rappeler les différents accords de coopération adoptés par la Cedeao en 2006 sur la lutte contre la traite des enfants en Afrique de l'Ouest et en Afrique central.

En outre, la Côte d'Ivoire a mis en œuvre plusieurs mesures pour lutter contre la traite des personnes. Après la ratification en 2012 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel relatif à la traite des personnes, la Côte d'Ivoire a adopté la loi n°2016-1111 du 8 décembre 2016 portant lutte contre la traite des personnes et qui créé le Comité national de lutte contre la traite des personnes (Cnltp) présidé par le Premier Ministre. Cette disposition vient compléter les mesures visant à lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants mises en place à partir de 2010 sous le leadership de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Les efforts conjugués de toutes les institutions étatiques avec l'appui des partenaires techniques et financiers ainsi que les Ong et sous la coordination du Secrétariat exécutif du Cnltp assuré par le Ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, ont permis d'obtenir des résultats encourageants.

Au cours de ces dernières années, ce sont plus de 1380 victimes qui ont été secourues dont la majorité sont d'origine étrangère.

Cet atelier enregistre la participation des instances nationales de lutte contre la traite et ministères des six pays concernés par le projet, de l'Union européenne, de la France, des Etats-Unis, de l'Organisation internationale pour les migrations(Oim) et de l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime(Unudc).