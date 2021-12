Afrique: 7ème Sommet Mondial OGP en Corée du Sud - La Côte d'Ivoire y participera depuis Abidjan

Le 7ème Sommet Mondial de l'Open Government Partnership, (OGP) ou du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO) couplé au 10eme anniversaire du processus se tiendra les 15, 16 et 17 décembre 2021 à Séoul, en Corée du Sud. Membre depuis octobre 2015, la Côte d'Ivoire prendra part à cette rencontre de partage d'expériences, de renforcement des capacités avec les pays et autres membres de l'Ogp. Cependant, pour la protection des peuples contre la pandémie à coronavirus, qui impose des restrictions au niveau des mouvements, les responsables de l'Ogp et le pays organisateur ont décidé que le sommet soit virtuel.

À Abidjan, toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux acteurs de l'Ogp (représentants de l'Administration, du secteur privé et des organisations de la société civile) de vivre l'évènement. À cet effet, une série d'activités est prévue pour permettre une participation de bout en bout afin de ne rien rater de tout ce qui se fera depuis Séoul. Indiquons que l'Ogp, initiative internationale repose sur plusieurs objectifs dont promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, la lutte contre la corruption, la participation citoyenne et l'exploitation des technologies de l'information et de la communication.

Ce sommet permettra de partager les expériences avec les pays pairs de l'Ogp; de trouver ensemble des solutions pour des gouvernements plus ouverts et transparents dans le monde entier ; échanger sur les objectifs, les défis et les meilleures pratiques pour un gouvernement ouvert réussi, renforcer les capacités des acteurs Ogp ivoiriens en matière de conduite du processus Ogp, s'imprégner des orientations nouvelles du processus ; respecter la charte de l'initiative qui stipule que chaque pays membre doit participer aux rencontres statutaires de l'Ogp.