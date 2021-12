Sénégal: Budget 2022 - Plus de 33 milliards FCFA alloués au ministère des Sports

Dakar — Les députés ont adopté à la majorité, dimanche, le budget du ministère des Sports pour l'exercice 2022, qui s'élève à 43 milliards 690 millions 187 mille 677 FCFA en autorisation d'engagement contre 33 milliards 265 millions 256 mille 288 FCFA en crédits paiement.

Pour l'exercice 2022, le budget de ce département est structuré autour de six programmes, notamment le pilotage, la gestion et la coordination administrative, le développement des resources humaines et de la formation, et le développement de la pratique et des infrastructures, selon le rapport de la commission des finances et du contrôle budgétaire.

"Le projet de budget structuré autour de trois programmes susmentionnés, a été élaboré suivant les orientations de la Lettre de politique sectorielle de développement des sports (LPSD), dont l'objectif est de bâtir un système sportif accessible et performant", a déclaré le ministre des Sports, Matar Bâ, lors de l'examen du projet de budget de son département par l'Assemblée nationale.

"La programmation de 2022 intègre les ajustements sur la LPDS des Sports dont la mise en œuvre a permis d'engranger des résultats satisfaisants, et ce, malgré les insuffisances constatées et les menaces qui pèsent encore sur le secteur", a-t-il ajouté.

Il a souligné que "le programme développement de la pratique et des infrastructures sportives, englobe presque la totalité du budget du ministère des Sports, avec plus 92%".

S'agissant de la question relative à l'homologation du stade Lat Dior de Thiès, il a rappelé que "cette question concerne pratiquement tous les pays d'Afrique".

"Cependant, a-t-il ajouté, beaucoup de réserves ont été finalement levées, grâce à l'appui du Chef de l'Etat, à travers le ministère des Finances et du budget".