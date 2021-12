Sénégal: Covid-19 - Deux dispositifs de lavage des mains de types familial et public présélectionnés à Matam

Matam — La région de Matam (nord) a présélectionné, lundi, deux dispositifs de lavage des mains de types familial et public contre la covid-19, pour participer au concours initié par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, a constaté l'APS.

Modou Thiam, l'adjoint au gouverneur de la région chargé des affaires administratives a présidé le comité régional de présélection des dispositifs de lavage innovants des mains, en présence de l'inspecteur d'académie, Mbaye Babou et des membres du jury.

"Nous avons présélectionné deux dispositifs de lavage des mains de types familial et public et ce sont ces deux types retenus, sur les 5 qui étaient présentés, qui seront emmenés au niveau national pour compétir", a-t-il expliqué.

L'autorité administrative dit espèrer que ces deux dispositifs fabriqués par les artisans de la région remplissent les critères pour participer à la compétition au niveau national.

Il a ajouté que ces dispositifs vont être utilisés dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, mais aussi dans la promotion de l'entreprenariat social.

M. Thiam a rappelé que le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion a initié ce vaste concours avec l'appui de ses partenaires de l'UNICEF et Mastercard Fondation, dans le but de promouvoir l'entreprenariat social.