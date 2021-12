Sénégal: Plaidoyer pour la mise en place d'un cadre d'échanges entre acteurs économiques

Dakar — L'ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, Jacob Ouédraogo, a appelé lundi, à Dakar, à la mise en œuvre de plus d'initiatives pouvant favoriser "un cadre nécessaire d'expression" entre les opérateurs économiques de deux pays.

" (... ) Je suis confiant qu'une fois de plus des initiatives seront prises entre l'agence pour la promotion des exportations du Burkina (APEX) et l'agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX), avec le CICES, pour identifier d'autres types d'activités et de partenariats, pour permettre aux opérateurs des deux pays de pouvoir connaitre un cadre nécessaire d'expression", a-t-il dit.

Il s'exprimait face à la presse lors de sa visite au centre international de commerce extérieur (CICES), à l'occasion de la foire internationale de Dakar (FIDAK), qui se déroule du 6 au 20 décembre sur le thème : promouvoir l'agrobusiness, pour un développement économique et social durable.

Selon lui, c'est une tradition pour le Burkina de participer à la FIDAK. Et malgré le contexte sanitaire et les difficultés rencontrées notamment avec le déplacement, son pays a tenu à être présent à ce rendez-vous d'échanges économiques et commerciaux.

"Je voudrais ici remercier et féliciter les responsables du CICES pour avoir pris les dispositions nécessaires, afin de favoriser la pleine participation de nos compatriotes. Nous avons bon espoir que cela va de façon concrète renforcer nos relations économiques et commerciales", a-t-il ajouté.

Dans le cadre de la promotion des exportations, le directeur général de l'APEX souligne par ailleurs qu'il est impérieux pour lui de visiter les acteurs locaux de son pays qui participent dans différentes foires.

"Nous avons voulu les accompagner pour toucher du doigt les réalités et partager nos expériences dans le domaine avec les autorités sénégalaises en vue favoriser la promotion des exportations", a-t-il indiqué.

Avec environ 55 participants, les Burkinabès ont comme objectif, selon lui, de travailler ensemble avec des acteurs sénégalais pour renforcer les échanges économiques.

"Souvent le business se fait entre les acteurs mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles se font naturellement et que nous allons continuer à travailler à sécuriser la participation de nos concitoyens", a-t-il fait savoir.