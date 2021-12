Burkina Faso: Dr Lassina Zerbo, Premier ministre - " Ma mission est dictée par le peuple... "

Déclaration à la presse de son Excellence Lassina Zerbo, Premier ministre, Chef du Gouvernement, à l'issue de son installation, ce lundi 13 décembre 2021.

"Je tiens à remercier le Président du Faso, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, pour la confiance placée en moi pour cette nouvelle mission, à ce point critique de la vie de la Nation. Il a lui-même dit qu'il a compris le message du Peuple et a donc opté pour un changement de paradigme. C'est pourquoi, je suis là à votre service et pour mener à bien le programme pour lequel le Président du Faso a été élu.

J'en appelle à la cohésion, à la tolérance et au pardon pour qu'on puisse s'unir, car c'est à l'unisson que nous pourrons vaincre ou être mieux engagés contre le terrorisme. Ma mission a déjà été dictée, c'est celle qui est dictée par le Peuple en ce moment précis de l'histoire du Burkina Faso. Nous sommes donc engagés dans cette dynamique.

Je ne peux pas faire de mot sans remercier le Premier ministre sortant, monsieur Christophe Joseph Marie Dabiré, pour le travail abattu avec les collaborateurs qui sont les miens aujourd'hui. Le travail qu'il a fait parce que dans l'histoire d'une Nation, chacun vient, tout est temporaire, la vie elle-même est temporaire. Donc, on vient et on passe le témoin. Il me passe le témoin et cette charge de Premier ministre me revient aujourd'hui, parce qu'il avait reçu le témoin de quelqu'un d'autre, par le message et le certificat de prise de fonction que le Président du Faso lui avait donné. J'ai eu cette grâce d'avoir ce témoin aujourd'hui et c'est dans la grâce qu'on peut réussir et relever de nombreux défis.

A l'endroit du Peuple, je voudrais dire que je ne ménagerai aucun effort pour être à son écoute et on essayera de contacter toutes les composantes, avec l'appui du chef de l'Etat, pour comprendre et gagner la confiance du Peuple".