Cote d'Ivoire: Protection sociale - La secrétaire d'état Clarisse Slaha Kayo Mahi annonce la construction de nouveaux centres sociaux

La Secrétaire d'État auprès du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, chargée de la protection sociale, Clarisse Slaha Kayo Mahi a annoncé la construction de nouveaux centres sociaux. Elle a fait cette annonce le vendredi 10 décembre 2021, à l'occasion d'une visite dans les centres sociaux d'Anyama, de Port-Bouët Jean Folly et de Cocody-Anono et de Yopougon Cité Maca.

" L'action du gouvernement devrait permettre d'atteindre d'ici 2025, une proportion de 50 % de la population ivoirienne bénéficiant d'une protection sociale " , a-t-elle clarifié. Clarisse Slaha Kayo Mahi a félicité ses collaborateurs pour le travail qu'ils abattent au quotidien en termes d'assistance aux populations en difficulté et de promotion des mécanismes de protection sociale.

Elle a expliqué que cette visite dans les centres sociaux est la preuve de ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire prend la pleine mesure non seulement du rôle primordial que jouent les Centres sociaux dans le déploiement de sa stratégie de protection sociale, mais également de la situation de nécessité dans laquelle ils se trouvent pour mener à bien leur mission et atteindre les objectifs qui leur sont assignés. " C'est pourquoi, il était plus qu'important pour moi d'entamer cette tournée des centres sociaux ", a-t-elle dit.

Affirmant par la même occasion que cette visite témoigne de l'engagement du Président de la République et du Premier Ministre Patrick Achi, de repositionner les centres sociaux au cœur du dispositif de protection sociale de la Côte d'Ivoire , permettant à toutes les couches de populations où qu'elles soient, de bénéficier pleinement des fruits de la forte croissance économique de notre pays, Slaha Kayo Mahi a dévoilé que l'ambition du Gouvernement en matière de protection sociale, inscrite au pilier 4 du PND 2021-2025 consacré au " renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale et de l'action sociale ", est de faciliter l'accès des populations notamment les groupes les plus vulnérables aux instruments de protection sociale garantissant leur utilisation des services sociaux de base.

Dans cette perspective, a-t-elle ajouté, il est prévu la mise en œuvre d'une politique novatrice de développement et de gestion des centres sociaux. De façon concrète, a-t-elle expliqué, il s'agit de parvenir à assurer une parfaite et égale couverture du territoire national en centre social de sorte à rapprocher le plus possible ces premiers guichets de la protection sociale, de l'ensemble des populations. Enfin, elle a engagé ces collaborateurs à poursuivre ce sacerdoce de l'action sociale pour une Côte d'Ivoire toujours plus solidaire selon l'ambition du président de la République.