Afrique de l'Ouest: Prix d'excellence de la CEDEAO - Akissi Delta et Wêrê Wêrê Liking primées à Abuja

Les deux lauréates ont reçu leur prix, le 12 décembre, en marge du 60e sommet ordinaire de la Cedeao au Nigeria.

La Côte d'Ivoire a été doublement honorée, le 12 décembre, lors de la cérémonie d'ouverture du 60e sommet ordinaire de la Cedeao à Abuja (Nigeria). Deux figures de la scène culturelle nationale ont été primées lors de cet évènement. Il s'agit de la comédienne ivoirienne Akissi Delta, réalisatrice et productrice de la célèbre série "Ma famille" et de l'artiste pluridisciplinaire, fondatrice du village Kiyi, Wêrê Wêrê Liking.

Akissi Delta, de son vrai nom Akissi Delphine Loukou, a reçu le prix d'excellence de la Cedeao dans la catégorie arts et lettres, sous-catégorie arts (cinéma). Elle a été primée pour la qualité et la richesse de sa production cinématographique, diffusée et reconnue dans plusieurs États de la Cedeao. Pour sa part, Wêrê Wêrê Liking a reçu le prix d'excellence de la Cedeao dans la catégorie lettres et des arts dramatiques.

Akissi Delta s'est vu remettre une prime de 15 000 dollars (8,7 millions de FCfa) et Wêrê Wêrê Liking 10 000 dollars (5,8 millions de FCfa). De plus, les deux lauréates ont reçu chacune un diplôme et un trophée. En dehors de ces deux valeureuses ambassadrices de la Côte d'Ivoire, deux autres pays étaient à l'honneur, lors de cette cérémonie qui honore l'excellence dans la promotion de la paix, la démocratie, la stabilité, l'intégration, la science ainsi que les arts et le cinéma dans la sous-région. Il s'agit du Bénin et du Liberia.

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara, a félicité et encouragé les deux lauréates pour cette autre consécration. Les prix ont été remis par le président de la conférence des Chefs d'État de la Cedeao, Nanan Akufo Addo